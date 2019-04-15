Qualcomm и Apple договорились о поставках 5G модемов

Лидер по производству инновационных комплектующих Qualcomm и гигант мобильной индустрии Apple договорились о поставках, вопреки серьезным ссорам. Стороны даже смогли договориться о приемлемой цене на модемы Qualcomm.





Всем известно, что на данный момент эти крупнейшие компании находятся в очень неприятных отношениях. Apple и Qualcomm даже должны принять участие 16 апреля в судебном заседании относительно одного из немного коммерческих разногласий между компаниями.

Однако никакие споры не помешали производителям договориться о будущих поставках. Ранее Apple сообщила разработчику модемов и чипсетов о готовности купить комплектующие для 5G связи, Qualcomm согласилась.





Возможно, что необходимость сотрудничества положительно повлияет на отношения между Apple и Qualcomm и стороны смогут в ближайшее время установить нормальные отношения. Ранее стало известно, что Intel пока не сможет наладить поставки модемов нового поколения для яблочников – это может произойти лишь к 2020 г. Компания Samsung не стала предлагать свои 5G модемы. Оставалась только компания Huawei, но и с которой власти США запретили сотрудничать американским компаниям.

Сложившиеся обстоятельства и заставили Apple идти на переговоры с компанией Qualcomm. Если компания будет ждать поставки Intel, то она легко может уступить рынок компаниям Samsung и Huawei, которые не только объявили о намерениях выпускать смартфоны 5G, но также предложили общественности первые концептуальные телефоны.





Сообщается, что сейчас Qualcomm и Apple договариваются о поставках модемов «за разумную стоимость». Хотя в этом соглашении шансы на успех больше у компании Qualcomm, которая остается для Apple единственным поставщиком необходимых компонентов для будущих смартфонов.