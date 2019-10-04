OPPO может стать спонсором Лиги Легенд

Компания OPPO с этого года стала производить мобильные телефоны, ориентированные на игры. Сначала компания начала сотрудничество с PUBG, а затем с компанией LoL. Теперь производитель начинает новый проект с Лигой Легенд.



На первом этапе сотрудничества компании OPPO и Riot Games, которая является производителем популярной игры Лига Легенд, объединят свои технологичные возможности. Хотя пока League of Legends не имеет мобильной поддержки. Поэтому сторонам придется создать новое подразделение League of Legends Mobile.

Напомним, экосистема League of Legends быстро растёт, а сама компания Riot Games постоянно вкладывает огромные средства на развитие киберспорта, организует международные соревнования, объединят миллионы игроманов. Эти шаги позволили компании укрепить связь с многими мировыми брендами. В партнерстве с OPPO компания Riot Games уже провела турнир All-Star Event и чемпионат мира.

Представитель OPPO Брайан Шен отметил, что увлечение киберспортом сегодня быстро растёт, а League of Legends оказывает огромное влияние на любителей игр. Партнерство с Riot Games позволит OPPO укрепить связь с молодежной аудиторией.



