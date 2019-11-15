В продажу вышел смартфон HTC Desire 19s

Весьма долгожданный телефон от тайваньского производителя был принять с достаточно большим интересом экспертами. Недавно анонсированный смартфон сам разработчик именует «монстром производительности». Теперь время покажет, сможет ли HTC Desire 19s добиться коммерческого успеха на рынке.





Азиатский технологический гигант является первым производителем, который стал выпускать устройства под управлением Android. Смартфоны HTC показали, что в экосистеме Android мобильные аппараты чувствует себя отлично. Однако компания не смогла наладить свой бизнес самостоятельно, и заключила партнерское соглашение в рамках проекта Google Pixel – сумма сделки составила $1 млрд.

Сегодня тайваньский производитель начал поставлять на рынок HTC Desire 19s с возможностями дополненной и виртуальной реальности. Продажи стартовали на домашнем рынке.

Рекомендованная цена смартфона HTC Desire 19s составляет $197. Технические характеристики смартфона: 6,2-дюймовый ЖК-экран с разрешением 1520x720p, процессор MediaTek Helio P22, 32 ГБ RОM, 3 ГБ ОЗУ, камера 13, 5 и 5 Мп, фронтальная камера 16 Мп, аккумулятор ёмкостью 3850 мАч.



