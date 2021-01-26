В утечке Mi Band 6 угадывается наличие GPS, SpO2, Alexa и ещё 19 видов активности

Браслеты Xiaomi всегда были одними из самых доступных вариантов, когда речь заходит о отслеживании активности, предлагая довольно много функций за эти деньги. Похоже, что следующий в линейке Mi Band 6 продолжит эту тенденцию. Renounced Mi Band и Huami leaker Magical Unicorn сообщают что мы можем ожидать некоторых капитальных улучшений интерфейса, более верно отслеживаемых действий и, возможно, даже SpO2 и GPS на борту.





Magical Unicorn получил в свои руки прошивку для устройства под кодовым названием "Pangu". Они заметили это, изучая какой-то код в приложении Zepp (ранее Amazfit), для которого другой бренд Huami лицензирует свои продукты. В нем строки показывают, что Pangu действительно выглядит как Mi Band 6. Как всегда, вероятно, будет по крайней мере две версии: модель без NFC для международных рынков и вариант с NFC для Китая.





Прошивка в приложении Zepp имеет несколько макетов, которые указывают на разработку обновлений для пользовательского интерфейса Mi Band 6. Есть новые циферблаты по умолчанию, новые анимации и, наконец, собственная поддержка смайликов для уведомлений. Есть также новые пункты меню для отслеживания SpO2 и Amazon Alexa, предполагающие, что мы увидим эти две функции на Mi Band 6.

Код приложения Zepp раскрывает 19 новых видов деятельности в дополнение к 11 видам деятельности, уже доступным на Mi Band 5, и некоторые из них невероятно специфичны: фитнес в помещении, катание на коньках в помещении, интервальная тренировка, основные тренировки, растяжка, степпер, гимнастика, пилатес, уличные танцы, танцы, зумба, крикет, боулинг, баскетбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон, бокс и кикбоксинг.





Что касается GPS, то есть несколько строк, которые намекают на встроенную антенну, особенно одна из которых просит вас использовать свой телефон для помощи GPS: «не удалось позиционировать GPS, откройте приложение, чтобы обновить AGPS, чтобы ускорить позиционирование.» Однако вполне возможно, что есть некоторые проблемы с переводом, так что нет 100% уверенности в том, что браслет действительно получит GPS.

Кроме того, прошивка показывает, что вы могли бы установить будильник прямо на самом браслете — ранее вы могли сделать это только через приложение. Браслет также может наконец-то подключаться к Mi Home, что позволит вам управлять несколькими устройствами smart home прямо с запястья. Есть дополнительные подсказки, которые указывают на таймер Pomodoro, и данные сна могут быть непосредственно доступны на устройстве.



Mi Band 6 готовится стать значительным обновлением для серии, если эти утечки окажутся точными. Традиционно Xiaomi выпускает новые Mi-группы в середине года примерно в июне, так что нам, скорее всего, придется подождать до тех пор, пока мы не сможем подтвердить все детали. GPS, безусловно, изменит ценообразование, если Xiaomi сможет держать его ниже 50 долларов, как и его предшественники.