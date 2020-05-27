Motorola Razr 2 может выйти раньше с большим апгрейдом

Moto Razr 2 может быть запущен раньше, чем ожидали в 2020 году. Также планируется исправить некоторые из самых больших проблем, которые мы имели с Moto Razr.







Это хорошая новость, потому что возрождение Razr очаровало нас своим ностальгическим дизайном, но полностью разочаровало с точки зрения его спецификаций и пользовательского опыта, в то время как более впечатляющий Samsung Galaxy Z Flip легко выиграл сравнение Motorola Razr vs Galaxy Z Flip.

Неудивительно, что Motorola спешит выпустить обновленный Razr. Что удивительно, так это сообщение о запуске razr2 в сентябре, всего через семь месяцев после первоначальной даты выпуска. Это очень быстрый поворот, чтобы исправить многие проблемы Razr.



Генеральный менеджер Lenovo сказал, что, по его мнению, складной телефон «поколения два» – «новая итерация» Razr – будет запущен где-то в сентябре, согласно интервью Android Authority.



В отдельном отчете, не подтверждающем эту дату, подробно рассказывается о технических характеристиках Motorola Razr2. Согласно источнику разработчиков XDA, Razr 2020 года, получивший кодовое название «smith», будет работать на чипе Snapdragon 765 с модемом Snapdragon X52 5G, выстраивая Motorola Razr 2 в ряд с телефоном 5G.







Это будет долгожданное улучшение по сравнению с чипсетом 710 в оригинальном Razr. Для сравнения, Galaxy Z Flip использует Snapdragon 855, более мощный, чем 765, но без подключения к 5G. Тем не менее, отчеты предполагают, что новый складной телефон Samsung 5G будет использовать чип Snapdragon 865, когда он будет запущен – также должен быть выпущен позже в этом году.

RAZR 2.0 также будет обновлен по ряду характеристик. Оперативная память увеличится с 6 ГБ до 8 ГБ; Внутренняя память, к счастью, удваивается с неадекватных 128 ГБ до 256 ГБ; а батарея емкостью 2,845 мАч переживет малую емкость в 2,510 мАч в оригинале.



Еще одной проблемной областью в Razr были его 16-мегапиксельные задние и 5-мегапиксельные селфи-камеры. Новая модель будет запущена с 48-мегапиксельной задней камерой с «сенсором ISOCELL Bright GM1» от Samsung и 20-мегапиксельной фронтальной камерой.



Является разочарованием также то, что Razr использует устаревшую ОС Android 9 из коробки, но Razr2, по-видимому, будет запущен с Android 10 на борту. Конечно, к сентябрю, первые телефоны, возможно, получим на Android 11, но этому обновлению будет один месяц, а не семь месяцев, как мы видели с февральским Razr.

Если предположить, что эти утечки точны, то Razr 2, безусловно, будет более сопоставим с мощностью и характеристиками моноблоков, когда он будет запущен в сентябре. Вопрос заключается в том, будет ли этих изменений достаточно, чтобы идти в ногу с Galaxy Z Flip 2, с его тройной задней камерой или с предполагаемым складным Google Pixel, который в настоящее время в разработке.



Мы также ожидаем информацию о некоторых других наших желаемых улучшениях для Razr2, таких как менее дорогой ценник или более качественный дисплей.

