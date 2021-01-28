OnePlus 6 и 6T получают патчи января 2021 года и обновление GMS с OxygenOS 10.3.8

OnePlus 6 и 6T только что получили новое обновление. Нет, сегодня они не получают Android 11, но последняя версия OxygenOS v 10.3.8 действительно поставляет патчи безопасности января 2021 года плюс обновленный пакет GMS. Люди в Индии также получают новое приложение OnePlus Store и обновление приложения Red Cable Club.





Полный список изменений довольно краток:





Для тех, кто живет в США, это довольно скудное обновление, только с последним патчем и обновлением GMS (читай: Google system apps). Однако на таких рынках, как Индия, обновление также предоставляет новое приложение OnePlus Store, которое позволяет легко приобретать продукты OnePlus. Существует также обновление приложения «MemberShip» для Red Cable Club, программы, которая предлагает награды и преимущества, такие как облачное хранилище, хотя она также отображает уведомления, рекламирующие программу, которую некоторые находят раздражающей.

Обновление развертывается в своей обычной поэтапной манере, хотя вы можете скачать его раньше, если это необходимо, с помощью Oxygen Updater. Несколько человек утверждают, что настройки для звонков по Wi-Fi исчезли после обновления, хотя он все еще работает для других.



Владельцы OnePlus 6 и 6T, с нетерпением ожидающие Android 11, также могут скачать обновленный лаунчер OxygenOS 11, если хочется. Это вряд ли замена обновлению, но оно придаст их лаунчеру аналогичный вид, с переработанными настройками полки приложений.



OnePlus 6 и 6T в последний раз обновлялись в конце ноября, так что OnePlus точно соответствует графику своих обязательств по обновлению программного обеспечения каждые два месяца, хотя скорость обновлений безопасности все равно отстает от других телефонов таких компаний, как Samsung, которые получили его в начале месяца.