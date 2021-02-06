Концепт Xiaomi – "водопадный" дисплей

Xiaomi известна своими доступными и мощными телефонами, но компания также любит раздвигать границы возможного с помощью своих концептуальных телефонов. Он представил Mi Mix Alpha в 2019 году с круглым экраном, прерываемым только небольшой полосой с камерой. А сегодня компания вернулась с еще одной интересной концепцией, оснащенной четырехгранным водопадным дисплеем. То есть тоннами пространства для случайного касания.





Новая концепция Xiaomi выглядит как естественный следующий шаг после серии Huawei P40, которая также имеет четырехгранный изогнутый дисплей. Однако изгибы Xiaomi гораздо более выражены. Компания называет свою новую панель «гипер-Квадро-изогнутым экраном 88°». Дисплей изгибается по всем четырем сторонам экрана, хотя углы оставлены снаружи, что уже вызвало некоторые насмешки в Твиттере.





Уникальный дизайн позволяет некоторым элементам интерфейса изгибаться над краем экрана — например, видео объявления показывает, как строка состояния перемещается в сторону на экране блокировки. Громкость можно регулировать, проводя пальцем по левому краю экрана, и есть чувствительные к давлению области для эмуляции кнопок. Это верно, экран занимает так много места, что не осталось ни портов, ни кнопок, что делает телефон ничем иным, как куском стекла. Устройство заряжается по беспроводной сети, поддерживает только eSIM и имеет «камеры третьего поколения под дисплеем». За звук отвечает «акустическая технология гибкого пленочного дисплея».





Xiaomi пишет: «по сравнению с обычным изогнутым стеклом трудность горячего изгиба возрастает экспоненциально. Полировка куска такого гиперкруглого стекла с глубоким изгибом 88° с четырех сторон требует самого развитого оборудования для обработки стекла, горячей гибки при высокой температуре 800°С и давлении, четырех различных полировальных инструментов и более чем десяти сложных полировальных процедур.»

Концепция выглядит впечатляюще, но есть еще некоторые вопросы относительно долговечности и удобства использования. До сих пор конструкции без кнопок в основном были концепциями только из-за отсутствия практичности, хотя компания доказала, что такие телефоны действительно можно продавать и использовать. А изогнутые экраны уже разделяют поклонников смартфонов, когда они только столкнутся с проблемой случайных касаний по бокам корпуса.





Хотя этот концепт ещё на стадии рендеров Xiaomi, компания настаивает, что телефон существует, и что сотрудники уже использовали его сами. Там нет ни слова о точной спецификации оборудования или коммерческой доступности, и этот концепт вполне возможно никогда не выйдет в тираж