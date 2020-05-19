Двухфакторная аутентификация 2FA - как легко повысить безопасность входа на веб-сайты

Как включить двухэтапную авторизацию в самых популярных сервисах? Что такое двухступенчатая авторизация? Как двухступенчатая авторизация защищает учетные записи от несанкционированного доступа?





Учетные записи электронной почты, сайты социальных сетей или службы, связанные со смартфонами, представляют собой клад ценных данных. Иногда они требуют дополнительной защиты. Самого пароля может быть недостаточно — даже если приложить все усилия, чтобы его было трудно взломать. Стоит позаботиться о дополнительном уровне безопасности в виде двухэтапной авторизации.

Двухступенчатая авторизация — что это?

Вообще говоря, «любая двухэтапная авторизация» — это любой тип дополнительной защиты, которая защищает от входа в учетную запись в интернет-сервисе. При включении функции двухфакторная аутентификация, пароля уже недостаточно для доступа к аккаунту. Появляется второй уровень безопасности — «второй этап». Благодаря этому, даже если кому-то удастся узнать или украсть пароль, он все равно не сможет получить несанкционированный доступ к данным. Вход в систему с двухэтапной авторизацией требует дополнительного, динамически генерируемого кода каждый раз. Способ его получения зависит от выбранной конфигурации.

Двухступенчатая авторизация — виды

Двухэтапная авторизация происходит в самых популярных сервисах как минимум в нескольких версиях. Вероятно, самая популярная и наиболее доступная форма — это коды SMS. При попытке авторизации пользователь получает дополнительный код в виде SMS. Этот код действителен в течение определенного периода времени (например, 10 минут), поэтому он может использоваться только уполномоченным лицом.

Другим типом двухэтапной авторизации является код, отправляемый на учетную запись электронной почты. Это может быть немного менее практичным, чем SMS, но в случаях, когда нет доступа к телефону, это может быть необходимо.

Некоторые веб-сайты также позволяют авторизацию с помощью генератора кодов в приложении. Для этого необходимо установить соответствующее приложение на смартфон и после регистрации использовать отображаемые на нем коды, чтобы аутентифицироваться в сервисе.

Двухступенчатая авторизация — как включить?

Включение двухэтапной авторизации возможно практически в каждом популярном сервисе и настоятельно рекомендуется в целях безопасности. Например, в Gmail можно подключить ее, нажав в панели пользователя слева «Безопасность». В разделе «Войти в Google» необходимо выбрать «Двухэтапная проверка».





Двухступенчатая авторизация, что стоит запомнить?

Двухэтапная авторизация — лишь небольшое дополнительное неудобство при входе в систему, которое каждый раз занимает у пользователя не более нескольких секунд. Однако это может уберечь от неприятных последствий кражи аккаунта и ценных данных.