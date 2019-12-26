Смартфон OPPO Reno 3 появился в предзаказе

Китайский смартфон побил рекорд в первый же день открытия предварительного заказа на домашнем рынке. Ещё до официального анонса смартфона OPPO Reno 3 данные телефона были опубликованы в сети и большинство было в курсе, что китайская компания предлагает уникальный телефон нового поколения.





OPPO запускает приём заказов сегодня, новое поколение Reno 3 также будет анонсирован на конференции OPPO INNO Day. В серии OPPO Reno 3 будут представлены две модели: базовая версия телефона и модель Reno 3 Pro. Эти телефоны получат поддержку 5G.

Смартфоны бренда использует платформу Snapdragon 765G. OPPO готова предложить чипсет Dimensity 1000L. Новая серия станет первой с новым процессором. Сразу после начала приёма заказов новый OPPO заказали 500 тысяч пользователей.

Напомним, Reno 3 будет оснащен 48-мегапиксельной основной камерой, а модель Reno 3 Pro будет иметь 64-мегапиксельную основную камеру. Ранее компания не выпускала в одной серии телефонов с такой разницей мощности камер. Новый телефон использует зарядную батарею 4025 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт VOOC 4.0.

Цена на модели:

— Oppo Reno 3 с 8 ГБ ОЗУ /128 ГБ за $529;

— Oppo Reno 3 Pro с 8 ГБ ОЗУ /128 ГБ за $601.

Оба телефона будут иметь и модификацию с объёмом памяти 12 ГБ ОЗУ.