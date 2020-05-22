Темная тема приложений Google доступна только на Android 10

В прошлом году и Google, и Apple добавили опции темной тематики в свои мобильные операционные системы, причем многие системные приложения поддерживают эту функцию. Однако некоторые приложения работали медленнее, чем другие, например собственное поисковое приложение Google. Его темная тема была доступна через бета-версию Play Store в начале этого года, и теперь эта функция распространяется на всех пользователей Android 10.





Как и следовало ожидать, это обновление придает всему приложению Google новый вид. Если вы используете Android 10 или iOS 13, темная тема должна автоматически переключаться с настройками системной темы. Пользователи iOS 12 могут включить его вручную в настройках приложения Google, но те, кто работает на более старых версиях Android (Oreo и Pie), все равно должны будут быть частью бета-программы, чтобы получить обновление. Темный режим может не добавить никаких новых функциональных возможностей, но поиск, информация о погоде и даже объявления в вашей ленте Google будут приятнее для глаз. Если вы не являетесь поклонником, вы также можете отключить новый внешний вид из приложения, что является приятным штрихом.





Наличие возможности переключиться на более темную тему важно для сохранения сетчатки глаза в ночное время, и это помогает унифицировать весь опыт, когда системные приложения следуют за системной темой. Возможно, это заняло больше времени, чем нам бы хотелось, но, по крайней мере, темная тема приложения Google теперь выходит из тени. Может быть, следующим в очереди будет ChromeOS?

Google подтвердил, что темная тема должна быть доступна для всех пользователей на Android 10 и iOS 12/13 к концу этой недели.

