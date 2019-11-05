США и Huawei возвращаются к нормальным отношениям

Кажется, американский лидер Дональд Трамп сдался. Очень скоро Huawei и все американские компании смогут начать сотрудничать, в частности в сфере покупок технологических решений. Официальное заявление выпустило Министерство торговли США.





Согласно заявлению, эмбарго наложенное на Huawei из-за торговой войны между Китаем и США мая закончилось. Ведь после опубликования данного решения Huawei попала в черный список, и американские компании были вынуждены приостановить все торговые и программные отношения с китайской компанией. Запрет привел к огромным потерям для всех.

Теперь Huawei снова сможет получить разрешение на ведение бизнеса в США. В новом заявлении министерства торговли США говорится, Huawei Technologies Co может подать документы на получение всех необходимых лицензий для ведения бизнеса в Америке. Также министерство начнет выдавать специальные лицензии 260 технологическим компаниям, которые готовы работать с Huawei.

Напомним, на днях президент США Трамп сообщил, что у США есть «желание подписать долгосрочное торговое соглашение с Китаем в ближайшее время».



