Когда появится смартфон с камерой 192 Мп?

Проект Qualcomm стал причиной суматохи в мобильной индустрии, специалисты заговорили о возможности появления в скором будущем мобильного телефона с камерой 192 Мп. Сегодня именно мегапиксельные параметры в смартфонах постоянно увеличиваются. Не так давно пользователи радовались телефонам с камерой 21 Мп.





В настоящее время на мобильном рынке увеличение количества камер стало привычным трендом. Если Samsung выпускает телефон с 4-мя камерами, то Nokia 9 уже был оснащен сразу пятью камерами. В оптическую гонку включилась и компания Qualcomm, которая подготовила процессор с поддержкой камеры 192 Мп. Весьма интересная ситуация, вряд ли компания по своей инициативе будет разрабатывать подобный чипсет? С поставками таких процессоров на рынке смартфонов должны произойти серьезные изменения.

В Qualcomm уже провели спецификации своих процессоров с поддержкой мощной камеры, при этом поддержку 192-мегапиксельной камеры получают как топовые процессоры, так и чипы для среднего сегмента.





Уже известны, какие чипы получили эту поддержку: Snapdragon 855, 845, 710, 675 и 670. Пока на рынке нет таких смартфонов с камерами 192 Мп, но их функционирование не будет сдерживаться из-за отсутствия процессора. Специалисты опасаются, что из-за увеличения объёмов используемых возможностей процессора может снизиться разрешение изображения.