В продаже появились восстановленные iPhone

Компания Apple дала старт продажам восстановленных iPhone XS и iPhone XS Max 11. Напомним, американский разработчик ещё с ноября 2016 года стал сам поставлять на рынок iPhone, которые были восстановлены в заводских условиях.





Кстати, по визуальным признакам нельзя отличить новый и восстановленный iPhone. Простым способом это можно сделать, осмотрев коробку телефона. Компания продает эти устройства через специальный раздел своего онлайн-магазина. В каталоге появились восстановленные модели iPhone XS и iPhone XS Max. iPhone XS Max называют самым мощным айфоном на сегодняшний день.

Цена на восстановленный iPhone ниже на 20% от цены нового телефона, это почти $200. Например, iPhone X с 64 ГБ можно купить за $799, а цена новой модели составляет $999. Прайс-лист на восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max:

iPhone XS — 64 ГБ: $799, первичная цена $999

iPhone XS — 256 ГБ: $829 или $1149

iPhone XS — 512 ГБ: $999 или $1349

iPhone XS Max — 64 ГБ: $799 или $1099

iPhone XS Max — 256 ГБ: $929 или $1249

iPhone XS Max — 512 ГБ: $1,099 или $1449.

Как определить состояние iPhone:

M — новый телефон, не восстанавливался;

F — восстановленный телефон;

N — осуществлена замена по гарантии в техцентре Apple;

P — персонализированный телефон с личной гравировкой.