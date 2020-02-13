Samsung Galaxy Z Flip вызвал восторг пользователей

Макс Вайнбах — главный редактор сайта XDA Developers стал активным пропагандистом нового складного смартфона от южнокорейского производителя. Вайнбах через свою страничку в Twitter призывает всех пользователей игнорировать Galaxy S20. По его мнению, Samsung Galaxy Z Flip – это лучший смартфон на рынке. Всё это он написал после презентации Samsung.





Хотя не только Вайнбах в восторге от Galaxy Z Flip, другие пользователи также выражают свое восхищение. Очередной складной телефон от Samsung, как заявляет Вайнбах, уже готов для массового рынка. Теперь на рынке будут сразу две популярные складные аппараты Samsung Galaxy Z Flip и обновленный Motorola Razr. Южнокорейский телефон уже не является концептом, однако до сих пор все же не ясно, как устройство поведет себя во время использования.

Макс Вайнбах пишет, что держал в руках Galaxy Z Flip около полтора часа. Ему телефон Galaxy Z Flip показался солидным, нет чувства дискомфорта, а шарнир он оценил в качестве весьма надежной детали. Большой восторг у него вызвал дисплей смартфона. Отдельные слова восхищения достались ультратонкому стеклу, складка между экранами почти незаметная.





Компания подтвердила, что продажи Samsung Galaxy Z Flip стартуют очень скоро. Эта модель является первой «ласточкой» в линейке Galaxy Z Flip, какие модели появятся в новой серии пока не уточняются. В этой линейке будут гибкие смартфоны.

Характеристики смартфона Samsung Galaxy Z Flip: 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED — разрешение 2636х1080 пикселей и соотношение сторон — 21,9:9. Экран прикрывает защитное стекло, которое покрыто самоочищаемся шарниром. Есть 1,1-дюймовый внешний экран Super AMOLED — разрешение 300х112 пикселей. На этот экран будут выводиться оповещения, время, погода и другие данные. Сам дисплей выполняет функции селфи-камеры.

Смартфон работает на восьмиядерной платформе с частотой 2,95 ГГц, скорее всего, аппаратную основу составляет процессор Snapdragon 855 Plus. Объём памяти: 8 ГБ ОЗУ, флэш-память — 256 ГБ. Мощность аккумулятор — 3300 мАч, батарея имеет поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядки. Смартфон использует основную камеру 12 Мп и фронтальную 10 Мп.

Размер смартфона в сложенном состоянии 73,6 x 87,4 x 17,3 мм и в разложенном — 73,6 x 167,3 x 7,2 мм, общая масса — 183 г.