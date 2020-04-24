Робот Spot от Boston Dynamics теперь помогает лечить от COVID-19

Одна из самых сюрреалистичных вещей происходит в больнице Brigham and Women's Hospital в Бостоне, где помощь прибыла не от сверхчеловеческих медицинских специалистов, а в виде знаменитого робота собаки Спота от Boston Dynamics, который теперь бродит с планшетом вместо лица. Новая работа Спота быть аватаром для работников больницы, которые дистанционно управляют машиной и разговаривают с пациентами через планшет, держа сотрудников на безопасном расстоянии от больных людей.





И что еще более удивительно, пациенты не сходили с ума и не пугались. «Отчасти это может быть связано с тем, что мы находимся в этом странном мире коронавируса, где может быть что угодно”, — говорит доктор Питер Чай из отделения неотложной медицины больницы. “Я думаю, что все, по крайней мере на данный момент, начинают понимать, что мы пытаемся ограничить общение.”

Представители Boston Dynamics будут первыми, кто скажет вам, что они не уверены на 100 процентов для чего именно окажется подходящим Спот. Компания только начала сдавать робота в аренду в конце прошлого года и частично полагается на клиентов, чтобы поэкспериментировать с тем, какую работу можно поручить Споту. Обследование полигонов и безопасность находятся в топе этого списка. Но работа в больнице сопряжена с огромным и уникальным набором проблем.



Один из них-это определение того, насколько Spot ограничен своей конструкцией. Перспектива роботов в эпоху нового коронавируса состоит в том, что теоретически они являются идеальными медицинскими работниками. Они не болеют, им не нужны перерывы, и они могут выполнять черную работу, например доставку припасов. Все это освободило бы настоящих врачей и медсестер для ухода за пациентами. Но в 2020 году медицинские роботы все еще остаются немного сырыми. Им нужна человеческая помощь, если они застрянут в коридоре, например.

Что делает Спота особенным, так это его знаменитая ловкая работа конечностями. Колесному роботу может быть трудно ориентироваться в палатке, в которой они сортируют пациентов Ковид-19 в больнице Brigham and Women's Hospital. Вместо этого оператор может пилотировать Spot удаленно через ряды пациентов, изучая симптомы и не беспокоясь о том, что робот собирается врезаться в людей или чувствительное оборудование. (Робот использует камеры вокруг своего тела, чтобы автоматически избегать препятствий.)





Тем не менее, в данный момент Спот больше ничем не может помочь в сортировочной палатке. Инженеры Boston Dynamics надеются, что в какой-то момент они смогут использовать тепловизионную камеру для измерения температуры пациентов. Еще одна идея заключается в том, чтобы привязать к его спине ультрафиолетовый свет для дезинфекции больничных палат. Но это еще одно аппаратное ограничение: для этого требуется много энергии, что быстро разряжает батарею. Стоит ли этот компромисс того? “Это те вопросы дизайна, которые мы задаем специалистам здравоохранения, о том, что они действительно будут использовать в этой области, прежде чем мы начнем оборудовать робота”, — говорит Майкл Перри, вице-президент по развитию бизнеса в Boston Dynamics.

Компания использует open-source идею для развертывания этой работы другими разработчиками робототехники с использованием их собственных устройств. „Более широкий смысл задействования Spot, заключается в том, что, возможно, это его использование не является правильным решением, но инструменты, которые мы разработали для этого приложения, являются обобщаемыми и могут быть использованы с любым другим мобильным роботом”, — говорит Перри.

Возьмем, к примеру, Boston Dynamics: теоретические эксперименты с Spot в реальных заданиях показали, что вы не можете просто развернуть робота для выполнения любой старой задачи. У компании были клиенты, которые просили, например, развернуть робота для наблюдения, но это работа, с которой иногда может справиться простая камера безопасности. И вы должны быть особенно осторожны в такой чувствительной среде, как больница. Во-первых, если робот не может заболеть, это еще не значит, что он не может заразить других. Вы должны периодически дезинфицировать его поверхность. И помните, что он тоже дышит: вентиляторы робота могут разнести вирус вокруг, как и наш собственный человеческий чих.

Тем не менее, эта пандемия является беспрецедентным и мощным испытательным полигоном для роботов. “Это интересное время, поскольку технологические инновации, которые обычно занимают месяцы и месяцы, чтобы даже начать работу в больничной обстановке, теперь раскручиваются в течение нескольких дней», — говорит Чай из больницы Brigham and Women's Hospital. “Я думаю, что после того, как мы разберемся с коронавирусом, это коренным образом изменит нашу практику в медицине, особенно в неотложной медицине.”

Огромная часть этого процесса-изучение того, как люди реагируют на машины, область, известная как взаимодействие человека и робота. Очень маловероятно, что роботы когда-нибудь полностью заменят врачей и медсестер, и не потому, что технология туда не доберется, а потому, что мы этого не захотим. Поэтому большая часть работы медицинского работника-это взаимодействие с пациентами, утешение их и поддержка в принятии трудных решений. Робот не может понять этих сложностей.

Пациенты в больнице Бригама и женщин до сих пор принимали хорошо, но это не значит, что все будут принимать робота или чувствовать себя комфортно, используя его для обсуждения медицинских проблем. Люди, возможно, знают Spot из видеороликов Boston Dynamics о его невероятных подвигах атлетизма. «Таким образом, люди могут испытывать самые разные первоначальные чувства по отношению к роботу, такие как любопытство, восторг, недоверие или страх”, — говорит Джулия Карпентер, робототехник и научный сотрудник группы этики и новых наук в Калифорнийском университете Сан-Луис-Обиспо. „Ни одна из этих реакций не является ненормальной в том, что уже является ненормальной ситуацией, связанной с пандемиями и роботами. Большинство людей никогда раньше не взаимодействовали с таким роботом. Это совершенно новая ситуация.”

Пациенты в больнице Brigham and Women's Hospital до сих пор принимали хорошо, но это не значит, что все будут принимать робота или чувствовать себя комфортно, используя его для обсуждения медицинских проблем. Люди, возможно, знают Spot из видеороликов Boston Dynamics о его невероятных подвигах атлетизма. “Таким образом, люди могут испытывать самые разные первоначальные чувства по отношению к роботу, такие как любопытство, восторг, недоверие или страх”, — говорит Джулия Карпентер, робототехник и научный сотрудник группы этики и новых наук в Калифорнийском университете Сан-Луис-Обиспо. „Ни одна из этих реакций не является ненормальной в том, что уже является ненормальной ситуацией, связанной с пандемиями и роботами. Большинство людей никогда раньше не взаимодействовали с таким роботом. Это совершенно новая ситуация.”

Участие Спота в экстренной телемедицине может быть одним из самых странных результатов кризиса Covid-19, но в некотором смысле это не удивительно. “Печальная правда заключается в том, что кризисные ситуации всегда подталкивали технологию вперед, будь то война или пандемии”, — говорит Карпентер. — Роботы прекрасно справляются с тем, что мы не хотим делать, или в опасных работах или когда они могут делать что-то лучше, чем мы.”



Спот отлично справляется с тем, чтобы не заболеть, это точно. Скоро мы увидим, может ли это помочь людям выздороветь.

