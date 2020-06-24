Разбился экран на телефоне: что делать?

Трещины на лицевой панели

Самый распространенный случай после падения телефона – это когда стекло покрывается паутиной из трещин, но сенсорная панель продолжает реагировать на касания, а изображение лишено битых пикселей или пятен. Если на экране появились только 1–2 трещины, которые находятся не в самых критичных местах, можно просто приклеить защитное стекло и пользоваться гаджетом дальше.





Нужно учитывать, что с течением времени дисплей телефона все равно потребуется менять, поскольку даже самая маленькая трещинка постепенно начнет увеличиваться, а спустя пару недель из нее посыпятся осколки. Первым от этого пострадает сенсор, который внезапно прекратит реагировать на нажатие. Далее могут прийти в негодность матрица, аккумулятор и другие элементы устройства, так как на них будет оказываться более сильное воздействие температур, трения, давления от разбитого стекла. По этой причине рано или поздно вам придется обратиться за помощью к мастеру.

Не работает сенсор

Неприятности с сенсором могут возникнуть даже в том случае, если после падения или удара на стекле не образовались трещины. При механическом повреждении он не срабатывает в точке нажатия, никак не реагирует на касания или совсем не работает. Причины этому могут быть следующими:

появления сколов на тачскрине;

отслойка шлейфа от стекла;

поломка микросхемы управления сенсорной панелью на дисплее смартфона;

сбой в оперативной системе от удара.

В 90 % случаев проблема с сенсором решается только заменой дисплея. Конструкция большей части смартфонов устроена таким образом, что матрица, тачскрин и стекло являются одной частью, поэтому при выходе из строя любой из этих деталей необходимо менять весь дисплейный модуль. Купить экран для телефона лучше в проверенном магазине, который сможет гарантировать его качество и надежность.

Проблемы с матрицей

Иногда бывает так, что после разбития изображение есть, но его видно только при разглядывании на свет. При этом дисплей плохо подсвечивается, а сенсорные кнопки, напротив, светятся при касании. Еще одна частая ситуация – появление битых пикселей, темных пятен или цветных полос. Все эти признаки могут указывать на то, что при ударе была повреждена матрица.

Возможно и такое, что изначально матрица была целой, но при использовании битого гаджета внутрь попала вода. В этом случае экран смартфона покрывается разводами либо пятнами, которые устраняются только перепаковкой пленок рассеивания света внутри дисплея. Однако такая операция может быть выполнена далеко не на каждом устройстве.

Попадание внутрь воды может привести и к другим неисправностям:

повреждение цепи подсветки;

нарушение работы микросхемы инвертора;

перегорание катушки в цепи подсветки.

Независимо от причин проблемы, мобильное устройство лучше сразу отнести к мастерам для замены дисплея. Своевременная установка нового модуля позволит восстановить внешний вид гаджета и предупредить появление более серьезных поломок.