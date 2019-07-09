Ожидается смартфон под названием Nokia Daredevil

Новинка будет оснащена камерой 48 Мп, предполагается, что она дебютирует в качестве модели Nokia 5.2. Не так давно в сети опубликованы снимки нового смартфона под культовым брендом. Теперь поклонники традиционной марки собирают по крупицам сведения о прототипе с кодовым названием Daredevil.



Nokia 5.2 получит панель с каплевидным вырезом – экран Full HD+ имеет разрешение — 2340×1080 пикселей. В аппаратной начинке представлены Snapdragon 660, 8-ядерный Kryo 260, графический чипсет Adreno 512 и модем X12 LTE, работающий со скоростью 600 Мбит/с.

Очень интересным получилось решение с камерой, тыльная часть выполнена в форме кольцеобразного блока, в которой включен модуль 48 Мп с оптикой Zeiss, есть и объектив со сверхширокоугольным модулем.

На задней панели представлен дактилоскопический сканер, работу телефона поддерживает батарея 3500 мАч, предусмотрены разъёмы для USB Type-C и наушников.

Напомним, сегодня бренд предлагает для европейских пользователей Nokia 5 3 и Nokia 6, которые имеют большой успех на рынке. Предполагается, что Nokia Daredevil будет предлагаться в среднем сегменте смартфонов.

