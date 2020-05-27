Как сохранить чужую трансляцию из Instagram на смартфон и компьютер

Как известно, социальная сеть Instagram позволяет проводить прямые эфиры, а определенные трансляции доносят полезную информацию, которую пользователи хотели бы сохранить на собственных устройствах. Инстаграм не оборудован встроенными средствами для скачивания стримов, но во всемирной сети существуют специализирующиеся на этой задаче приложения, а на смартфонах и планшетах Apple — возможность записи дисплея.





Скачивание трансляции в прямом эфире на компьютер

Подходящий для персонального компьютера вариант определяется применяемым браузером:

Google Chrome — в гугловском просмотровщике сайтов открываются настройки, где выбирается раздел под названием «Дополнительные инструменты». Там выбирается пункт «Расширения», в поисковом поле которого печатается запрос IG Story. После инсталляции подключаемого модуля открывается страница, где указывается информация для авторизации учетной записи. Дальше заработавшим плагином демонстрируется мобильный формат социальной сети, где отыскивается сохраняемая на компьютер трансляция Instagram. Для начала ее скачивания следует нажать иконку облака и стрелки, расположенную наверху левого угла.

Opera. В шестьдесят седьмой версии этого браузера необходимо открыть расположенное наверху левого угла меню опций. Там выбирается «Расширения» и подается команда «Загрузить расширение». На отобразившейся странице отыскивается поле с наименованием «Поиск дополнений», где вводится поисковый запрос InstaSaver. В обнаруженном системой результате жмется «Добавить в Opera». Дальше щелкается иконка установленного плагина, авторизуется учетная запись, находится подходящий стрим и кликается кнопка его сохранения на персональном компьютере.

Сохранение прямого эфира от другого человека на мобильном аппарате

Владельцам работающих на операционной системе Android смартфонах и планшетах можно сохранить прямую трансляцию, щелкнув иконку стрелки наверху дисплея. Если планируется скачать прямой эфир от другого пользователя, из интернет-магазина Play Market разрешается инсталлировать утилиту in Grabber. Когда она запущена, жмется кнопка «продолжить».





Затем указывается возрастное значение, предоставляющее доступ к соответствующему контенту, и разрешение на применение программой функций мультимедиа. После открытия Instagram запускается понравившаяся трансляция. Внизу дисплея обнаруживается стрелка загрузки, нажатием которой задействуется процедура скачивания прямого эфира. Его готовый файл появится в галерее устройства.

Хозяева аппаратов от американской компании Apple могут сохранить чужую трансляцию, воспользовавшись программой Repost Stories.





Кроме главного предназначения, она способна скачивать фотографии из Instagram. Сначала приложение загружается из интернет-магазина AppStore, после чего устанавливается на мобильном устройстве стандартным методом. Авторизационная процедура проводится через печатание логина с паролем от социальной сети. Дальше открывается перечень основного меню, где отыскивается подходящая трансляция и щелкается кнопка Save.

Также на айфоне разрешается применить стандартную функцию записи экрана. Для этого в настройках гаджета открывается «Пункт управления» — «Настроить» — «Запись экрана». Дальше щелкается левая иконка креста, добавляющая рассматриваемую возможность в панель быстрого доступа. На следующем шаге осуществляется движение пальца вверх для открытия инструментов, а затем указывается добавленный виджет. После его тапа через три секунды начинается останавливаемый по желанию пользователя процесс записи. Сформированный видеоролик размещается в галерее смартфона для воспроизведения в любое удобное время.

Как долго протекает сохранение прямой трансляции

Продолжительность этой процедуры определяется длиной и разрешением видеоряда. Существенное влияние оказывает и скорость подключения к всемирной сети. Традиционно процесс длится на протяжении нескольких минут, но ощутимый размер видеоролика заставляет освободить память на смартфоне или планшете. Перед загрузкой пользователю рекомендуется учитывать, что: