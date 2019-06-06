Представители Honor сообщили дату выхода 5G-смартфона

Компания Huawei является ведущим производителем оборудований по технологии 5G. Основной бренд уже выпустил два аппарата с поддержкой 5G – это складные смартфоны Huawei Mate X и Mate 20 X 5G. Теперь суббренд компании намерен выпустить собственную модель Honor для 5G.



Согласно заявлению топ-менеджера суббренда, выход телефона Honor 5G не придется ждать длительное время. Представитель Honor Джордж Чжао в своем интервью заявил, что компания уже готова предложить свои технологические решения. Для создания смартфонов Honor будет использованы все резервы компании в таких областях, как 5G, фотография и искусственный интеллект, отметил Чжао.

Он также уточнил, что смартфон для 5G появится до конца года, таким образом, новый телефон могут анонсировать в октябре-декабре.

Компания Honor планирует привлекать молодых пользователей недорогими смартфонами, которые будут отвечать современным параметрам производительности. Именно к таким аппаратам относятся и смартфоны с поддержкой 5G. Конечно, такой телефон Honor будет дороже, но он будет более доступным, чем телефоны 5G от других производителей.

