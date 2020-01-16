Дональд Трамп призвал Apple сотрудничать с ФБР

Дружеские отношения между президентом Дональдом Трампом и руководством Apple, похоже, заканчиваются. Американский лидер опубликовал в Твиттере своеобразное предупреждение для компании.



Напомним, что некоторое время весь мир наблюдал за конфликтом между США и Huawei. Власти обвинили китайского производителя в том, что Huawei передает секретную информацию в Пекин. Однако американцы не смогли предоставить никаких конкретных доказательств. Несмотря на это, продукты Huawei были запрещены в США, компания сегодня не может использовать некоторые приложения Google в своих носимых устройствах.

Теперь Дональд Трамп решил продолжить этот процесс, но уже с американским производителем телефонов, президент написал следующий твит: «Мы (власти) постоянно помогаем Apple в торговле и во многих других вопросах, но она все же отказывается разблокировать телефоны, которые используются убийцами, торговцами наркотиками и остальными преступными элементами. Им (компании) придется сотрудничать с ФБР и правоохранительными органами, чтобы помочь нашей великой стране. Сейчас!»

Напомним, президент Дональд Трамп находится в тесном контакте с руководителем Apple, он даже дружит с Тимом Куком. Его призыв может серьезно повлиять на политику компании, которая не желает передавать свои коды властям. Перед Apple стала серьезная проблема, которую она должна решить в ближайшее время, или компания может потерять поддержку американского правительства.



