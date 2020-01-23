В этом году Apple готовит целую коллекцию iPhone

Всего на рынке ожидаются пять разных современных телефонов, а также в продаже уже появился iPhone 12. Технологический гигант планирует представить эти новинки на специальном мероприятии, которое состоится в сентябре 2020 года.



Компания уже начала производить три разных iPhone, теперь будет коллекция из пяти моделей. Такие планы не могут не волновать производителей смартфонов для рынка Android.

Известно, что модель iPhone 11 не будут представлена в сентябре. Также Apple откажется от своей серии «S».

Сейчас уже известно, что компания будет поставлять четыре разные модели под названиями: iPhone 12, 12 Max, 12 Pro и 12 Pro Max. Ещё одна модель будет компактной и будет называться iPhone 9, напомним эту серию разработчик пропустил из-за выхода iPhone X.

Дизайн iPhone 9 не изменится, он будет иметь то же оформление, что и дизайн iPhone 8, по техническим характеристикам он будет напоминать iPhone 11.

Смартфон iPhone 12 имеет 5,4-дюймовый экран OLED и две камеры, а модель iPhone 12 Max будет иметь 6,1-дюймовый экран и две камеры. Флагманская модель Pro получает 6,1-дюймовый OLED-экран и тройную камеру, модель Pro Max — 6,7-дюймовый OLED-экран и тройную камеру. Напомним, Apple последнее время не попала в топ список DxOMark, которая называла смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei в качестве лучших камерофонов.

