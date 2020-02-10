Китайскому заводу Foxconn запретили собирать iPhone

Компания Apple длительное время являлась супернезависимым производителем мирового масштаба, ведь компания была вне зависимости от внешних факторов. Во многих странах мира власти даже не могут принять какие-либо ограничения в отношении яблочного бизнеса, смартфоны Apple продавались беспрепятственно во многих странах мира. Их продажи не смогли остановить ни нарушение авторских прав Qualcomm, ни вводимые в некоторых государствах импортные пошлины и др.





Компания и в будущем вела бы свой успешный бизнес, увеличивая свои доходы, если не появился бы коронавирус, который внес коррективы в планы Apple.

Первый запрет не заставил себя долго ждать, китайские власти с этого месяца запретили местному заводу Foxconn возобновление производства коммуникаторов Apple, которая производит свою продукцию на этом китайском предприятии. Причиной запрета является всем известный коронавирус. Сегодня уже наблюдается серьезная пандемия вируса.

Власти страны решили отложить перезапуск сборки американских телефонов на китайском заводе. Они не хотят спровоцировать рост распространения заболевания более ускоренными темпами. Ведь на сборочных цехах работают тысяча сотрудников, среди которых могут быть и зараженные люди, что может стать угрозой для всех других работников завода.

Конечно, пока не совсем ясно, как коронавирус повлияет на доходы Apple, но определенные последствия будут. Уже сейчас из-за остановки производства аппаратов компания Apple осталась без запасов iPhone и AirPods, что может привести к их дефициту в ближайшие месяцы. При этом некоторые недобросовестные продавцы могут поднимать цены на смартфоны, наблюдая за паникой пользователей, которые начнут скупать телефон даже по высокой стоимости.

Таким образом, китайский коронавирус уже стал настоящим испытанием для производителей смартфонов, в частности для Apple, которая может понести финансовые потери в больших объёмах. Кроме того, американская компания приостановила розничную продажу своих телефонов в Китае. В этой стране американцы имеют 40 магазинов. Напомним, магазины компании должны были заработать после китайского нового года — с февраля. Но компания, основываясь на реалиях и скорости роста заражённых китайцев решили перенести открытие своих магазинов. С другой стороны доход от использования сервисов Apple растут, из-за коронавируса люди не входят на улицу без особой нужды и пользуются программными продуктами активнее, чем прежде.