Как пройти собеседование в индустрии мобильных телефонов

Многие испытывают волнение и даже страх перед прохождением собеседования. Но, как в случае с тестами или экзаменами, нужно просто немного подготовиться. Как именно это нужно делать — читайте в этой статье. Впрочем, если это уже не первый материал, который вы читаете, а идти на собеседование вам все еще боязно, стоит подумать о том, чтобы обратиться за помощью к профессионалу: карьерный консультант поможет вам настроиться на интервью лучше любого найденного вами текста в Сети, а также расскажет все те секреты, которые помогут найти подход к рекрутеру или работодателю при беседе. Ведь, согласитесь, потерять желаемую должность из-за волнения или недостаточной подготовки, будучи хорошим специалистом, — довольно обидно.





Итак, для чего нужно собеседование? В первую очередь работодатель хочет лично увидеть будущего работника и убедиться, что он не только профессионал своего дела, но и готов работать в команде, является приятным для общения человеком. Это довольно важный пункт, ведь нанимать специалиста со скверным характером — противоречивое решение. Да, человек может быть мастером своего дела, но терпеть негатив никому не хочется. Об этом следует помнить.

Первый шаг подготовки к интервью — это поиск информации про компанию, в которую вас пригласили его проходить. Изучите, чем занимается фирма, когда она была основана, запомните ключевые понятия и имена. Кроме официального сайта компании, вы можете посмотреть отзывы про нее на специализированных сайтах. Данную информацию нужно фильтровать, не стоит верить каждому слову, однако все спорные моменты стоит запомнить и взять на вооружение. На собеседовании постарайтесь задать возникшие у вас вопросы или уточнить какую-то информацию насчет компании у рекрутера. Это не только даст вам лучшее представление о вашем будущем месте работы, но и покажет работодателю, что вам не все равно, где работать, что вы активный и любознательный человек.





Также необходимо отрепетировать самопрезентацию: это короткий рассказ о себе, своем опыте, достижениях, почему вы выбрали именно эту компанию, насколько вы готовы выполнять обязанности на новой должности. Особое внимание следует уделить неудобным вопросам: почему вы уволились с прошлого места работы, на какую зарплату рассчитываете и почему должны нанять именно вас. Отвечая на них, старайтесь оперировать фактами и не обвинять бывшее руководство, а также трезво оценивать себя и свои навыки.

В день интервью рекомендуется одеться в деловом или нейтральном стиле: никаких шорт, маек и т. д. Также следует избегать злоупотребления макияжем и аксессуарами. Возьмите с собой паспорт, распечатки вашего резюме, трудовую книжку, документы об образовании, ручку, блокнот, а также портфолио и рекомендации (при наличии). Заранее уточните маршрут и время поездки, чтобы прийти вовремя. Перед собеседованием выключите телефон, достаньте все необходимое и морально настройтесь на предстоящую беседу.





В ходе самого интервью будьте вежливы и спокойны, не перебивайте, отвечайте на вопросы развернуто, но при этом по существу, старайтесь быть открытым в общении и не замыкаться в себе. Не бойтесь сами задавать вопросы, проявите активную позицию. Будьте готовы пройти тестирование или заполнить анкету, если понадобится. По окончанию собеседования уточните, когда вы можете ждать результат, при необходимости можете узнать контакты рекрутера.

Вот и все, эти общие советы должны вам помочь хорошо подготовиться. Информация была взята из статьи «Как пройти собеседование», поэтому, если вы что-то не поняли из выжимки или хотите более подробно ознакомиться с рекомендациями специалистов, можете взглянуть на первоисточник. Удачи!