Может ли российский софт появиться в телефонах Apple?

Компании Apple и Samsung обратились с предложением рассмотреть вопрос отмены некоторых норм закона о российском софте. В отличие от Samsung, компания Apple всегда проявляла сговорчивость.





Американцы, чтобы сохранить свой бизнес на рынке во многих странах, часто вынуждена идти на некоторые уступки, например, в Китае Apple строго следует запрету на критику национального правительства, даже отказались от сквозного шифрования в iCloud и др. В России компания сначала не возражала на предустановку софта от отечественных разработчиков. Компания уже выполнила два условия России, однако с ещё одним требованием могут быть некоторые проблемы.

Российская ассоциация товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники – РАТЭК предлагает намного отложить сроки действия закона о софте, пока Федеральная антимонопольная служба РФ не ответила.

Компании Apple, Google, Samsung, Philips и LG предлагают начать применять закон о российском софте с 1 января 2021 года. Согласно их заявлениям, ведущим производителям потребуется один год, чтобы организовать подготовительную работу для перевода и адаптировать аппарата под требования национального закона.

Apple заявила, что готова использовать в свои продукты российский софт, в частности на iPhone, хотя у компании есть некоторые оговорки.

По мнению РАТЭК, такие подготовительные работы должны осуществить и российские власти, например, на первом этапе нужно создать единый реестр программ обязательных установок в телефоне. Такой реестр позволяет избежать затруднения с идентификацией разработчика, а также получить подтверждения о соответствии того или иного ПО требованиям закона.

Пока российская сторона не одобряет установку приложений онлайн-кинотеатров. Власти считают, что навязывание потребителям таких сервисов является незаконным. Однако Apple не желает отказываться от сервисов с платной подпиской, в компании считают, что пользователи сами должны решать оформлять подписку или нет.

Напомним, ФАС РФ поддерживает требование обязать всех производителей встроить в прошивки мобильных аппаратов для удаления всех штатных приложений. Власти объясняют этот запрет о желании оградить пользователей от проблем с удалением многих приложений в своих телефонах.