Самые популярные телефоны Galaxy S8 и Note 9

В Америке опубликован отчёт с результатами продаж в мобильной индустрии. Итоги оказались приятными для южнокорейской компании. Поразительными оказались объёмы продаж моделей Galaxy S8 и Note 9, которые по-прежнему признаются самыми популярными.



Данный отчёт составлен компанией PCMag, которая собирала информацию и пользовательские отзывы с использованием мобильного приложения Speedtest. Компания Samsung стала лидером в США по продажам Android-телефонов.

Во всех штатах страны Galaxy S8 и Note 9 признаны самыми популярными телефонами с Android, лишь в одном штате лидерство получила модель Galaxy S9 Plus. Как правило, в США и Европе пользователи меняют свои телефоны каждые два года. При этом после двухлетнего цикла новый смартфон покупается у операторов связи, которые передают телефон своими абонентам с обязательным контрактом по поставке услуг. Поэтому неудивительно, что именно южнокорейские смартфоны являются лидерами на этих рынках.

Если смартфоны Galaxy являются лидерами продаж в группе Android, то самым распространенным телефоном остается iPhone, в частности модель IPhone X, которая анонсирована в США два года назад.

Таким образом, компании Apple и Samsung возглавляют список самых популярных телефонов в США. По данным отчёту, Apple владеет 48,3% рынка смартфонов США, а доля Samsung составляет 28%, третье место у компании LG с 8,8%.



