Власти США: Huawei использует «лазейки» в сетях

Американские чиновники нашли доказательства, позволяющие обвинить компанию Huawei в шпионской деятельности. Власти утверждают, что компания тайным образом получает в разных странах с использованием мобильных сетей определенные данные, при этом компания для этого использует специализированные интерфейсы.





Американские власти представили эти данные другим странам, которые тесно сотрудничают с китайцами в этой сфере. Они объявили, что Huawei нашли некоторые бреши в сети и занимаются сбором данных по всему миру. Компании, впускающие телекоммуникационное оборудование, поставляют свои аппараты операторам связи, а законодательство позволяет, чтобы производители давали доступ властям возможность подключиться к сетям. Компании должны дать гарантии того, что власти смогут получить этот доступ только с согласия оператора связи. Таким образом, только представители правоохранительных ведомств могут допускаться к таким данным.

Однако Huawei имеет такие оборудования, которые могут получить доступ к данным и без ведома властей и операторов. Пока не ясно, где компания уже использовала эту технологию.

Власти США утверждают, у них имеются доказательства, что китайцы обладают технологией, которая позволяет Huawei получать доступ к любым данным в системах, в которых используется продукция этой компании. Представитель Белого дома Роберт О’Брайен утверждают, китайская компания продает подобное оборудование уже с 2009 году. США уверены, что Huawei может использовать оборудование компании в целях шпионажа по требованию официального Пекина.





Однако сама компания решительно отрицает подобные обвинения. Глава Huawei также не согласен с выводами властей США, компания не может получать доступ к пользовательским данным, как заявляют американцы, а такие попытки были бы раскрыты.

Официальным лицам США все же не удалось убедить своих союзников — Британию и Германию отказаться от сделки с китайском поставщиком. Эти стран не намерены отказаться от контрактов с компанией Huawei по созданию 5G сетей.

Кстати, официальные лица ФРГ и Британии подтвердили, что эта информация не является для них новостью и спецслужбы этих стран проводят постоянный анализ действий китайской стороны и учитывают все возможные угрозы, исходящие от китайского поставщика.