Samsung назвала свои новые смартфоны 2020

Сокращение поставок китайских смартфонов, возможно, сделают технологического гиганта Южной Корее богаче. Компания Samsung уже назвала новые модели, которые ожидаются на рынке в этом году. При этом в этом списке не оказались бюджетные модели.





Ранее южнокорейская компания обнародовала свой финансовый отчет по результатам четвертого квартала 2019 года. Оказалось, что доходы компании снизились, но производство смартфонов стало успешным для южнокорейцев.

В этом отчёте компания также опубликовала свои будущие планы по производству смартфонов. Существенное место в этих планах занимают продажи телефонов со сгибающимися экранами, которые могут принести огромный доход — в 2020 году компания планирует реализовать до 6 миллионов складных телефонов.

Как заявил топ-менеджер мобильного подразделения компании Дон-Джин Кох, Samsung увеличит поставки телефонов со сгибающимися экранами, а также флагманских смартфонов с поддержкой 5G. Компания также готова представить новейшие телефоны с поддержкой инновационных технологий. В Samsung уверены, что эти поставки увеличат доход компании.

Напомним, компания готовит выпуск второго складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip, новинка будет выпущена на рынок уже в первой половине февраля.