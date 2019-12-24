Смартфон Galaxy Note 10 Plus Star Wars Edition распродан

Фанаты «Звездных воин» теперь интересуются, когда следующая продажа? Не известно, все ли поклонники этой невероятной фантастики смогли заполучить специальную версию Galaxy Note 10 Plus. Однако все поклонники признали, что южнокорейский производитель Samsung выпустил самую лучшую модель Galaxy Note 10 Plus Star Wars Edition, посвященную «звездным войнам».





Телефон был выпущен на европейском рынке и закончился, как только стал доступным. Как заявили в Samsung, специализированный выпуск модели в стиле Star Wars повторно появится в продаже 25 декабря.

Этот эксклюзивный аппарат получил уникальные дизайн и функции. На задней крышке смартфона изображен шлем звездного воина. В комплектации есть и индивидуальные наушники Galaxy Buds в стиле Star Wars, а также прилагается ручка-стилус.

Особенности Galaxy Note 10 Plus Star Wars Edition: 6,8-дюймовый AMOLED- дисплей — 3040x1440p, процессор Exynos 9825, память 12 / 256 / 512 ГБ, аккумулятор 4300 мАч, основная камера 16 Мп и фронтальная оптика 12 Мп, ультразвуковой датчик считывания отпечатков пальцев и др. Смартфон упакован в оригинальную стилизованную коробку.



