Лидеры онлайн продаж Huawei и Honor

Великие китайские бренды опередили не менее успешные компании Xiaomi, Vivo, Apple и Oppo. Смартфоны Huawei и Honor добились высоких показателей в онлайн продажах на территории Китая. Эта страна считается также крупнейшим рынком по розничной продаже.





Результаты онлайновых продаж в стране изучила Counterpoint — исследовательская компания представила специальный отчёт об электронных продажах смартфонов с учётом результатов третьего квартала 2019 года на китайском рынке.

Первым в списки разместился бренд Huawei, а затем следует его суббренд Honor. Таким образом, совокупные продажи смартфонов Huawei и Honor стали больше, чем показатели компаний Apple, Xiaomi, Oppo и Vivo.

Общая доля компании Huawei по итогам третьего квартала — 26%, на долю суббренда Honor приходится 20%. Этим смартфонам удалось захватить почти половину национального рынка. Доля компаний Xiaomi, Vivo, Apple и Oppo составляет 14, 10, 9 и 5 процентов соответственно – это показатели онлайн продаж смартфонов в Китае. Эти компании вместе имеет 38% доли рынка, когда у китайского производителя это доля составляет 46%.

Аналитики Counterpoint объявили, что продажа флагманских смартфонов Huawei будет расти, телефоны Huawei P30 и P30 Pro сегодня признаны лучшими премиальными Android-телефонами не только в Китае, а также по всему миру. Кроме того, популярными стали такие смартфоны, как Nova 5, Enjoy 9 и Enjoy 9 Plus. В линейке суббренда самым продаваемым стал телефон Honor 9X, хотя рекорд этого телефона могут повторить и смартфоны Honor 20 и 20i.