Компания Nubia готовит 5G-смартфон

Как и многие крупные производители, Nubia представить свой мобильный аппарат в 2019 г. Напомним эта компания – подразделение ZTE. Уже анонсировали свои 5G-смартфоны LG, Huawei и Samsung.





Представители Nubia подтвердили выход смартфона для сетей пятого поколения. Это заявление обнародовал глава компании Ни Фей. Производитель занимается данным проектом с 2016 г. Все разработки по этому направлению ране были запатентованы в отраслевых ведомствах.

Прототип готовится совместно с Qualcomm, от которой будут поступать однокристальные чипы Snapdragon 855, модем Snapdragon X50 для 5G. Напомним, создание аппаратов для новейшей сети задерживалось именно из-за отсутствия некоторых компонентов, которые обеспечивали доступ к мобильному интернету на самой высокой скорости обмена данных.

Свой аппарат Nubia намерена назвать Nubia Z19, хотя компания официально не подтвердила этот факт.





Сегодня производители смартфонов возлагают большие надежды на выход устройств для 5G. По их мнению, эти мобильники в состоянии оживить рынок. В декабре Qualcomm объявила о создании Snapdragon 855 и X50 для сети 5G. Qualcomm назвала партнеров, которые получают новые компоненты, среди них есть компании: Xiaomi, OnePlus, Vivo, HTC, Sony, LG и Motorola.