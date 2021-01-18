OnePlus Nord N10 обновлен до OxygenOS 10.5.9

OnePlus диверсифицирует свою линейку с помощью бюджетной серии Nord, в настоящее время состоящей из оригинального Nord, Nord N10 и Nord N100. Хотя мы все еще раздражены тем, что последний получит только Android 11 и ничего больше, Nord N10 только что получил обновление до OxygenOS 10.5.9.





Новая прошивка дает телефону январский патч безопасности. Это приятный сюрприз, так как N10 ранее уже получил декабрьский патч, а OnePlus обычно приносит новое обновление безопасности на свои устройства раз в два месяца. Однако остальная часть списка изменений не слишком увлекательна. Есть некоторые оптимизации энергопотребления и улучшения стабильности сети. Некоторые люди жаловались на проблемы с карманным режимом и AR ранее, но похоже, что эти проблемы не были решены явно. Они могут быть частью более позднего обновления.





Как всегда, может занять некоторое время, пока обновление не попадет на ваше устройство — оно выходит поэтапно. Если вы не хотите ждать, вы можете ускорить этот процесс с помощью стороннего приложения Oxygen Updater, которое автоматически извлекает последнее обновление с серверов OnePlus и помогает вам установить его.

