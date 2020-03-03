Гигантский смартфон Huawei Enjoy Max подешевел в Китае

Очень скоро смартфон ожидается на глобальном рынке, а пока Huawei Enjoy Max на домашнем рынке упал в цене. Напомним, задняя панель этого телефона сделана из кожи. Huawei ранее объявила о снижении цены на модель сначала в Китае – это говорит о том, что новинка скоро появится и в других регионах. Теперь огромный телефон будет гораздо доступнее.





Huawei Enjoy Max на домашнем рынке он стоил $286, а теперь китайцы смогут купить его за $139. Эта модель оснащена огромным 7,12-дюймовым экраном с разрешением 2244х1080 пикселей. Дисплей занимает 90% пространства лицевой части смартфона. Смартфон отличается прочным и надежным корпусом, который в состоянии выдерживать повседневное использование. Мощные характеристики телефона закрепляют однокристальная платформа Snapdragon 660 и зарядная батарея 5000 мАч. При этом аккумулятор заряжается за 2 часа с использованием зарядного устройства в 18 Вт.

Эта модель от Huawei является самой амбициозной в коллекции телефонов среднего сегмента. Смартфон полностью оправдывает свое название Huawei Enjoy Max – максимальное удовольствие.

Китайский смартфон облачен в корпус, который получил заднюю панель из натуральной кожи. Корпус выполнен в нескольких цветовых решениях: коричневый, черный и белый. Дизайн аппарата получился стильным.





Технические особенности смартфона Huawei Enjoy Max:

— экран Full HD + 7,12 дюйма, изогнутое стекло 2,5D

— восьмиядерный процессор Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,0 ГГц, графический процессор Adreno 512

— память 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ / 128 ГБ, 6 ГБ ОЗУ / 64 ГБ, расширяемая память до 256 ГБ с microSD

— поддержка EMUI 8.2 на базе Android 8, гибридная Dual SIM карта

— задняя камера 16 Мп со светодиодной вспышкой, диафрагма f / 2.0, 2-мегапиксельная камера, диафрагма f / 2.4, распознавание сцен, портретный режим и 8-мегапиксельная фронтальная камера, диафрагма f / 2.0

— датчик отпечатков пальцев, двойные динамики, поддержка Dolby Atmos.

Размеры телефона: 177,57х86,24х8,13 мм с весом 210 г.



