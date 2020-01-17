Засветился Samsung Galaxy S20 с перископной камерой

Агрессивную компанию OPPO пользователи сравнивают с дерзким молодым человеком, а южнокорейскую компанию с дряхлым стариком. Видимо, эти эпитеты усилятся с выходом Galaxy S20. Производитель обещал, что камера у этой модели будет с 10-кратным зумом, а на самом деле она получит пятикратный зум.





Смартфоны Samsung Galaxy S20, который некоторые источники упоминают и под именем Galaxy S11, получат перископную камеру. Об этом знали все, так как о камере эксперты заговорили сразу же, как появились первые фото-утечки этого смартфона. Также слухи говорили, что камера будет иметь 10-кратный оптический зум. Теперь стало ясно, что камера телефона будет с пятикратным оптическим зумом.

Таким образом, нет никакого рекорда для модели Samsung Galaxy S20. Хотя компания Optrontech разработала и поставила для Samsung линзы, которые требовались для реализации перископной камеры. Но они оказались лишь с пятикратным оптическим приближением. Ясно, что именно эта камера будет у всех представителей серии Galaxy S20. Но и здесь поклонников марки ждет разочарование — инновационную камеру могут получить лишь Galaxy S20+ и S20 Ultra, а базовый Galaxy S20 вряд ли будет оснащен такой камерой.

Напомним, Galaxy S20 будет представлен 18 февраля 2020 года в Сан-Франциско. Samsung выпустит в этой серии модели Galaxy S20, S20 + и S20 Ultra .



