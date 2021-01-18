Samsung Galaxy Fold получает обновление One UI 3.0 раньше, чем ожидалось

Только на прошлой неделе Samsung начала вытеснять Android 11 на Galaxy Z Fold 2. Однако ранние обладатели первого складного телефона от южнокорейского гиганта будут приятно удивлены, так как они также получат One UI 3.0, и это произойдет раньше, чем ожидалось.





Прошивка доступна как для LTE, так и для 5G вариантов телефона: F900FXXU4DUA1 и F907BXXU4DUA1 соответственно. Обновление для первой модели, как говорят, доступно во Франции и ОАЭ, в то время как обновление для модели 5G было замечено в Великобритании и Швейцарии.



Чтобы проверить, получили ли вы новую прошивку, перейдите в раздел Настройки > Обновление программного обеспечения >> загрузка и установка. Если вы не находитесь в одной из вышеупомянутых стран, вам, возможно, придется подождать, так как обновление вышло раньше ожидаемой даты (февраль), указанной в официальном расписании развертывания One UI 3.0,



Android 11 и интерфейс Samsung One UI 3.0 привносят множество изменений, включая новые элементы управления воспроизведением мультимедиа, новые уведомления о разговорах, пузырьки чата и улучшенное управление разрешениями приложений. Обновление также включает в себя январский патч безопасности.

