Qualcomm до конца года представит Snapdragon 735 для 5G

Компания-гигант по производству мобильных процессоров обещает начать поставки 7-нанометрового чипсета Snapdragon 735 со встроенным 5G-модемом. Новость, оказалась неожиданной и радостной. Характеристики Snapdragon 735 уже обнародованы.





Новый однокристальный чипсет от Qualcomm получил встроенный модем для поддержки сетей нового поколения. Интересно, что такой модуль для поддержки 5G не получил даже топовый процессор компании Snapdragon 855, его даже не будет у его продолжателя – Snapdragon 865. Если эта информация окажется достоверной, то мобильный мир ждут колоссальные изменения. Ведь Snapdragon 735 составляет часть комплектации смартфонов среднего уровня. Многие недорогие смартфоны могут получить поддержку 5G даже раньше, чем культовые флагманы. У Snapdragon 735 появятся и другие отличительные характеристики.





В процессоре CPU составлено по принципу «1+1+6 ядер», при этом первые два чипа имеют разную частоту 2,9 и 2,4 ГГц соответственно. Решение оснастить GPU с Adreno 620 делает аппарат почти флагманским, напомним, Snapdragon 845 использует в GPU чипсет Adreno 630.

Snapdragon 735 предоставляет поддержку оперативной памяти LPDDR4x до 16 ГБ, экран HDR10 — 3360х1440 пикселей и др.





К сожалению, производитель не уточняет точную дату выхода новой платформы. Компания не так давно выпустила процессоры Sanpdragon 730 и 730G. Поэтому производитель выдержит определенную паузу перед выпуском следующего поколения чипсета. Если Qualcomm объявит о готовности выпускать новый процессор в конце года, то первые смартфоны с Snapdragon 735 можно ожидать уже весной 2020 г.