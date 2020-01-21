Huawei готова выпускать доступные телефоны 5G

Хорошие новости — технологический гигант Huawei приступил к производству самых доступных телефонов 5G. Первые поставки уже запланированы на осень-зиму этого года. Пользователи давно ожидают доступные телефоны 5G.





Напомним, переход производителей смартфонов на LTE-технологию произошел стремительно, а модели с LTE выпускались во всех сегментах: от бюджетного до класса люкс. Но с технологией 5G так не случилось. Первые телефоны 5G начали появляться в начале 2019 года, и все они были флагманскими версиями.

Это объяснялось тем, что производители заявили: производство чипсетов для 5G являются дорогостоящим, поэтому переход на 5G затянулся. К радости пользователей, в коллекции MediaTek появился относительно недорогой MediaTek Destiny 800. Таким образом, средний сегмент телефонов очень скоро даст зелёный цвет смартфонам с 5G.

Первым производителем смартфонов с бюджетным процессором станет компания Huawei. Более того, Huawei на данный момент работает над выпуском смартфонов 5G как для рынка телефонов начального уровня, так и для среднего сегмента. Самый дешевый телефон с модемом 5G будет предлагаться всего за $150. Первые смартфоны начнут анонсировать в конце 2020 года, а их массовая продажа стартует в начале 2021 года.

Напомним, сейчас Huawei поставляет на рынок следующие 5G-смартфоны: Mate 30 5G, Mate 20X 5G, Nova 6 5G и Honor V30 5G. Предполагается, что в 2021 году компания сможет получить 70% доли китайского мобильного рынка.



