Где пройдет показ Vivo Nex 3 5G?

Компания Vivo готовит официальный анонс самой ожидаемой новинки — Vivo Nex 3 5G. Организаторы выбрали для этого необычное место. Очень скоро смартфон с экраном-водопадом будет доступен на рынке.



Ранее фото нового смартфона опубликовал авторитетный инсайдер Мукул Шарма, который и сообщил о месте анонсирования новой модели. Компания решила полностью соответствовать водной тематике и смартфон Vivo Nex 3 5G будет анонсирован на корабле.

В комплектацию смартфона могут появится беспроводные наушники, которые также будут анонсированы в один день с Vivo Nex 3 5G. В компании уточнили, что наушники Vivo TWS работают по технологии aptX.

Напомним, Vivo Nex 3 имеет 6,8-дюймовый экран-водопад. Дисплей занимает 99,6% пространства на панели аппарата. Также в комплектации имеются Snapdragon 855 Plus, модем 5G, камера 64 Мп и аккумулятор 4500 мАч.

