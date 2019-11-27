Представлен Vivo V17 с неожиданным подарком

Стало традицией предлагать новые смартфоны с дополнительными аксессуарами или приятными подарками. Компания Vivo решила также поддержать это дело. Производитель готовит анонс своего нового смартфона в Европе – это Vivo V17, который очень напоминает смартфон Vivo S5, ранее представленный в Китае.





Главным сюрпризом в V17 является приятный подарок от компании: первые пользователи, сделавшие предварительный заказ новинки, кстати, смартфон уже доступен в России, смогут купить телефон дешевле почти на $140. Предложение действует до 5 декабря.

Технические характеристики Vivo V17: 6,38-дюймовый Super AMOLED дисплей Full HD + — 2340х1080 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 665 и графический процессор Adreno 610, объём памяти 8 ГБ RAM / 128 ГБ ROM. Поддержка двух сим-карт, а также интерфейсов Funtouch OS 9.2 и Android 9.

Оптические возможности: основная камера с моделями 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Одна из камер – микромодульная. Фронтальная камера 32-мегапиксельная. Также используются сканер отпечатков пальцев под экраном, разъём для наушников и аккумулятор 4500 мАч.

Размеры смартфона: 159,25х75,19х8,68 мм и вес — 186.7 г.