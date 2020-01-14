Каким будет iPhone 2020 года?

Предполагается, что в яблочной коллекции айфонов будут выпущены пять разных моделей. В сети уже появилась первая информация о грядущих представителях серии iPhone 2020. Не секрет, что Apple сегодня значительно уступает по продажам своим основным конкурентам: Samsung и Huawei.



Прошлый год компания занималась модификацией старых своих моделей, а возвращение к ним обеспечила Apple неплохую прибыль. Однако многие поклонники с нетерпением ждали выпуск модели для 5G. Вместо этого Apple сосредоточилась на выпуске airpods и умных часов.

Apple обещает с этого года изменить свой подход и порадовать пользователей iPhone новинками, так, производитель планирует со второго и третьего кварталов выпускать новые iPhone. Но это не означает, что телефоны могут выйти сразу большой семьей.

Известный аналитик по продуктам Apple Го Минхао утверждает, что в этом году на рынке можно будет встретить 5 различных iPhone. Одна из моделей будет поддерживать 5G, а одна из моделей получит новейшую технологию. Также он опубликовал параметры экранов ожидаемых новинок:

— 4,7-дюймлвый ЖК-дисплей;

— 5,4-дюймовый OLED-дисплей;

— 6,1-дюймовый OLED-дисплей с задней двойной камерой;

— 6,1-дюймовый OLED-дисплей с задней тройной камерой;

— 6,7-дюймовый OLED-дисплей с задней тройной камерой.

