PlayStation 5: Новости, цена, технические характеристики, слухи и все, что мы знаем о PS5

Sony готовится выпустить PS5, свою самую амбициозную консоль на сегодняшний день.

В то время как разработка PlayStation 5, вероятно, продолжалась в течение многих лет, Sony официально подтвердила, что она находится в работе и находится на пути к релизу к сезону отпусков. Вот все, что мы знаем о PS5 на данный момент.





PlayStation 5 как будет выглядеть?

Согласно сообщению Financial Times, источники, знакомые с планами Sony, заявили, что PlayStation 5 "может не представлять собой серьезного отклонения от PS4, и что фундаментальная архитектура будет аналогичной". Марк Черни, ведущий системный архитектор консоли, подтвердил это в своем интервью для Wired.

Это указывает на то, что Sony не работает на платформе только для Stream, хотя будущее действительно выглядит более удобным для потоковой передачи, поскольку скорость интернета и соединения улучшаются по всему миру. PlayStation даже сотрудничала с Microsoft для дальнейшего развития своих облачных игр.

Дизайн прототипа напоминает римскую цифру 5, но скорее всего конечный продукт, который поставляется потребителям, будет выглядеть совсем по-другому. По крайней мере, не ожидайте чего-то вроде большой коробки, которая является Xbox Series Xbox.

PlayStation 5 технические характеристики

Черни говорил исключительно с Wired о том, что поклонники могут ожидать от предстоящего следующего поколения PS5.

Процессор 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz

Видеоподсистема Custom RDNA 2 (10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz)

Оперативная память 16 GB GDDR6/256-bit

Хранилище 825 GB Тип хранилища SSD Оптический выход Неизвестно WiFi

Неизвестно

Разрешение экрана 8K Поддержка PSVR Да

CPU PS5

Черни, конечно же, является ведущим архитектором PS4, поэтому вполне логично, что он будет руководить проектированием PS5. По его словам, процессор будет базироваться на линейке AMD третьего поколения Ryzen, с восемью ядрами новой микроархитектуры 7nm Zen 2. Он также, по-видимому, будет включать в себя пользовательский блок для 3D-аудио.

GPU PS5

Графический процессор, который является пользовательским вариантом семейства Radeon Navi, будет поддерживать трассировку лучей, что является огромным достижением для Sony. Трассировка лучей - это метод визуализации, который моделирует, как свет перемещается и взаимодействует с виртуальными объектами. Wired отмечает, что это то, что Голливуд использует в крупнобюджетных фильмах, но это еще не пробилось ни на одну игровую приставку (хотя это становится все более распространенным с компьютерными играми).

Трассировка лучей PS5

Чтобы уточнить, будет ли трассировка лучей достигнута на программном уровне или с помощью встроенной аппаратной интеграции, Черни подтвердил последнее. "В аппаратном обеспечении GPU есть блок обработки трассировки лучей, - сказал он, - и я думаю, что это утверждение, которое люди искали."

Однако, по словам Черни, трассировка лучей не просто дает визуальные преимущества. "Если вы хотите провести тесты, чтобы увидеть, может ли игрок слышать определенные источники звука или если враги могут слышать шаги игроков, трассировка лучей полезна для этого", - сказал он. - Это все равно что провести луч сквозь окружающую среду."

Твердотельный накопитель PS5

Смак заключается в том, что PS5 будет поставляться с твердотельным накопителем (SSD), а не с жестким диском (HDD). Твердотельные накопители исторически являются более мощными, быстрыми и обеспечивают гораздо лучший игровой опыт. Черни продемонстрировал, что для быстрого перемещения в Spider-Man на PS4 потребовалось 15 секунд, в то время как на консоли следующего поколения время было всего лишь 0,8 секунды. Он даже будет поддерживать графику 8K, хотя большинство людей, скорее всего, будут иметь телевизоры, которые обеспечивают только разрешение до 4K.

Поскольку более упрощенные игровые данные можно получить с помощью SSD-накопителя, способ загрузки игр будет отличаться от PlayStation 4. На PS5 загрузка будет более подстраиваемой, а местами даже выборочной. "Вместо того, чтобы рассматривать игры как большой блок данных,-сказал Черни, - мы разрешаем более детальный доступ к данным."



Это означает, что игроки могут выбрать загрузку либо однопользовательской, либо многопользовательской части игры в зависимости от того, что они хотят играть, или же они могут загрузить всю игру и удалить одну ее часть, например одиночную.

Характеристики PS5 по сравнению с Xbox Series X и PS4 Pro

У нас все еще нет точных сведений о количестве деталей в спецификациях PlayStation 5, но мы будем держать вас в курсе всей новой информации. Вот как он складывается против Xbox Series X и PlayStation 4 Pro, основываясь на том, что мы знаем на данный момент



PlayStation 5 Xbox Series X

PlayStation 4 Pro

Цена Неизвестно Неизвестно

$399 Габариты Неизвестно

30 х 16 х 16 см 29,5 х 32,5 х 5,5 см CPU 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz

8x Zen 2 Cores at 3.6 GHz

AMD Jaguar 8-core (x86-64)

GPU Custom RDNA 2 (10.28 TFLOPs)

Custom RDNA 2 (12 TFLOPs)

AMD Radeon (4.2 TFLOPs)

ОЗУ 16GB GDDR6

16GB GDDR6 RAM

8GB GDDR5 + 1GB

ПЗУ 825GB

1TB

1TB / 2TB

Тип ПЗУ SSD

SSD

HDD

Макс разрешение 8K

8K

4K

VR поддержка Да (PSVR)

Yes Да (PSVR)



Обратная совместимость PlayStation 5

И Черни, и генеральный директор PlayStation Джим Райан заявили, что PlayStation 5 будет обратно совместима. Райан даже зашел так далеко, что увидел, что компания планирует предложить кросс-поколенческую игру, где игроки могут начать игру на PS4, продолжить с того места, где они остановились на PS5, и вернуться на PS4, если захотят.

"Будь то обратная совместимость или возможность игры на консолях разных поколений, мы сможем перевести это сообщество в будущем",-сказал Райан. "Это не будет бинарный выбор о том, должны ли вы быть либо на PlayStation 4, либо на next-gen, чтобы продолжить свою игру."

Xbox One уже имеет замечательную поддержку обратной совместимости, и это то, что поклонники PlayStation хотели бы получить от Sony. Если Sony хочет оставаться актуальной, то это та технология, в которую компания должна инвестировать. Неясно, есть ли у Sony план, позволяющий игрокам получить доступ к своей цифровой библиотеке PS4 на PS5.

Патент также заставил людей поверить, что следующая PlayStation может предложить обратную совместимость с PS3, PS2 и даже оригинальными играми PlayStation. Патент, по-видимому, предназначен для программного обеспечения эмуляции, которое позволит PS5 имитировать старые консоли с помощью нескольких процессоров. Однако на данный момент поддержка PS3, PS2 и оригинальной PlayStation остается неподтвержденной.

Контроллер следующего поколения для PlayStation 5

Следующее поколение контроллера PlayStation официально называется DualSense. Sony раскрыла свой дизайн в посте в своем блоге. Он оснащен технологией тактильной обратной связи, адаптивными триггерами, встроенной микрофонной решеткой и новой кнопкой Create для замены кнопки Share.

Для этого есть два ключевых нововведения с новым контроллером PlayStation 5. Во-первых, мы принимаем тактильную обратную связь, чтобы заменить технологию "грохота", используемую в контроллерах начиная с 5-го поколения консолей. С помощью тактильной связи вы действительно чувствуете более широкий диапазон, поэтому врезаться в стену в гоночном автомобиле ощущается гораздо иначе, чем сделать финт на футбольном поле. Вы даже можете получить представление о различных текстурах, когда бежите по полям травы или бредете по грязи.

Второе нововведение - это то, что мы называем адаптивными триггерами, которые были включены в кнопки запуска (L2/R2). Разработчики могут запрограммировать сопротивление спусковых крючков так, чтобы вы ощутили тактильное ощущение натягивания лука и стрел или ускорения внедорожника по каменистой местности. В сочетании с тактикой это может дать мощный опыт, который лучше имитирует различные действия.

Пользовательский интерфейс PlayStation 5

Пользовательский интерфейс на PlayStation 4 быстр и хорошо работает, но он также статичен и не может предоставить массу информации. PS5 призван изменить это.

"Несмотря на то, что загрузка игр будет довольно быстрой, мы не хотим, чтобы игрок должен был загрузить игру, посмотреть, что происходит", - сказал Черни. "Многопользовательские игровые серверы обеспечат консоль набором присоединяемых действий в режиме реального времени. Однопользовательские игры будут предоставлять информацию о том, какие миссии вы могли бы выполнить и какие награды вы могли бы получить за их выполнение—и все эти варианты будут видны в пользовательском интерфейсе. Как игрок, вы просто прыгаете прямо в то, что вам нравится."

Совместимость с виртуальной реальностью PlayStation 5

Хотя вы не должны ожидать, что новая VR-гарнитура появится вместе с PlayStation 5, у Sony есть большие планы на будущее виртуальной реальности. Руководитель отдела исследований и разработок Sony Global для PlayStation Доминик Мэллинсон хочет, чтобы следующая гарнитура была легче, легче надевалась и имела меньше кабелей. Полностью беспроводную гарнитуру сейчас трудно представить на рынке, потому что она будет дороже для потребителей, но он считает, что именно так рынок и развивается.

Мэллинсон в восторге от возможностей слежения за глазами и заявил, что он ожидает, что разрешение почти удвоится в будущих VR-гарнитурах, а FOV увеличится до более чем 120 градусов.

Черни также сказал: "VR очень важен для нас и что нынешняя гарнитура PSVR совместима с новой консолью."

Sony запатентовала новую беспроводную гарнитуру VR, однако вы все равно не должны ожидать, что эта гарнитура будет запущена вместе с PlayStation 5.

PlayStation 5 как она будет называться?

Sony подтвердила, что следующая PlayStation действительно будет называться PlayStation 5. Никаких броских соглашений по именованию здесь нет. По крайней мере, он последователен, чего нельзя сказать о Xbox.

PlayStation 5 Unreal Engine 5 tech demo

Sony и Epic работали вместе, чтобы дебютировать Unreal Engine 5 с технической демонстрацией, работающей на аппаратном обеспечении PlayStation 5. Демо-версии представлены две новые возможности Unreal Engine 5: Lumen and Nanite

PlayStation 5 каковы стартовые игры?

Прямо сейчас было подтверждено только одно название запуска PlayStation 5, эксклюзивная консольная игра под названием Godfall. Мы знаем, что Bluepoint Games работает над названием PlayStation 5, но мы не знаем, что это такое и будет ли это стартовая игра.

Любые другие игры, которые были показаны для PS5 на данный момент, также выпускаются на PS4.

PlayStation 5 каковы подтвержденные игры?

Помимо названий запуска, есть приличный список игр, которые были подтверждены для PS5. Вот полный список, который нам известен:

Assassin's Creed Valhalla

Bluepoint's unknown game

DiRT 5

Fortnite

Godfall

Gods & Monsters

Lord of the Rings: Gollum

Outriders

Quantum Error

Scarlet Nexus

Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Warframe

Watch Dogs Legion

WRC 9

Ultimate Fishing Simulator 2

PlayStation 5 Сколько будет стоить?

Опять же, мы не знаем наверняка, но отчеты показывают, что Sony изо всех сил пытается удержать цену на низком уровне. По-видимому, PS5 стоит 450 долларов на данный момент (неизвестно, включает ли это упаковку и доставку) из-за скудных поставок и системы охлаждения, которая стоит дороже, чем обычно. По сообщениям, в Sony ведутся некоторые дебаты о том, следует ли продавать PS5 в убыток.

Другие предположили - и сама Sony даже указала на это - что компания ждет, чтобы увидеть, сколько попросит Microsoft за Xbox Series X, прежде чем взять на себя обязательство по цене для PlayStation 5.

PlayStation 5 когда она будет полностью представлена?

Неизвестно, когда Sony планирует полностью продемонстрировать PS5, хотя Марк Черни представил глубокое погружение в архитектуру системы, которая предназначалась для GDC в марте.

Лендинг для PS5 появился на нескольких региональных веб-сайтах PlayStation, где игроки могут зарегистрироваться, чтобы узнать больше информации по мере ее появления. Согласно странице, потребуется некоторое время, прежде чем Sony будет готова полностью представить консоль.

Во время совещания по корпоративной стратегии Sony на 2020 год генеральный директор Sony Кеничиро Йошида заявил, что компания вскоре представит "убедительную линейку названий" для PS5.

Когда выйдет PlayStation 5?

PlayStation 5 выпустит к сезону отпусков 2020. Это совпадает с выпуском следующей консоли Microsoft Xbox, Xbox Series X. До сих пор не было никаких публично объявленных задержек из-за COVID-19.