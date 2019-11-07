Объявлены функции смартфона Vivo X30

В последнее время бренд Vivo стал одним из самых быстрорастущих производителей Китая. Как и OPPO, этот бренд сегодня оказывает огромное влияние развитие многих мировых рынков. Растет популярность продукции Vivo и в Европе, например в начале осени на продажу вышел Vivo NEX 3 5G, который является самым доступным флагманском аппаратом с поддержкой 5G.





Скоро бренд представит смартфон Vivo X30, который может побить все рекорды компании. Согласно предварительным данным, новый аппарат оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED, задней четырехмодульной камерой: 64, 8, 13 и 2 Мп, селфи-камерой 32 Мп, аккумулятором 4500 мАч с мощностью зарядки 22,5 Вт или 33 Вт.

Существуют версии телефона по объёму памяти 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ROM, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ROM. Есть поддержка UFS 2.1. Смартфон будет представлен в конце ноября, сообщают источники. Варианты цен: версия 4G будет доступна за $455, а модель 5G за $512.



