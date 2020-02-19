Компания Apple готовит выход iPhone SE 2

Несмотря на последствия коронавируса, Apple не изменит свое решение относительно выпуска iPhone SE 2. Ранее компания обнародовала официальное заявление с предупреждением о том, что на сроки мировых поставок iPhone повлияет эпидемия в Китае. При этом Apple не планирует отменять презентацию, намеченную на март.





Что представит компания на этом мероприятии? Прежде всего, Apple планирует показать бюджетный вариант модели iPhone SE 2. В дизайнерском плане смартфон повторяет внешний вид iPhone 8 и получит чип A13. Если коронавирус и его последствия не повлияют на проведение презентации iPhone SE 2, то начала продаж все же остается под вопросом. Как известно, большинство айфонов собираются на китайских заводах, которые ещё не заработали

Apple, возможно, дату релиза своего бюджетного iPhone перенесет, по некоторым данным, производство этой модели даже и не начиналось. Сборка этой версии должна была начаться после новогодних каникул в Китае, сложившаяся ситуация говорит о том, что, первоначальные планы по поставкам iPhone SE 2 американской компании придется скорректировать. Apple проведет презентацию, но без объявления даты релиза.

Интересно, что известный производитель чехлов — компания Totallee уже объявила о начале продаж 24 марта новых чехлов именно для iPhone SE 2. Кстати, продажи чехлов для первой модели iPhone SE начались 24 марта 2016 г. По традиции этот весенний день в буквальном смысле принадлежит iPhone SE, которая была обновлена через год 24 марта: увеличился размер встроенной памяти до 128 Гб и объём ОЗУ до 64 Гб.





Последнее время новые iPhone презентуются как по расписанию – ранней осенью ежегодно. Однако компания теперь изменила это расписание, новинки будут анонсироваться чаще. Многие компании заранее готовили необходимые аксессуары, в отличие от смартфона они стоят намного дешевле. Но инвестировать в мобильный телефон, который может не появиться из-за вируса, очень рискованное дело – даже для Apple. Пользователям остается ждать день анонса – 24 марта, тогда и будет известна дата начала релиза iPhone SE 2.



