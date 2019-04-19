Apple и Qualcomm готовы выпускать iPhone 5G

Неожиданно для всех Генеральный директор компании Qualcomm поделился с новостью, очень скоро может выйти на рынок iPhone с поддержкой 5G. Видимо, противостояние между двумя гигантами завершается. На днях мир узнал, что Apple и Qualcomm заключили мировое соглашение.





Очевидно, что стороны уже давно договорились подписать соглашение, чтобы начать совместный проект по выпуску новых аппаратов. Именно на такие обстоятельства и намекнул глава Qualcomm. В своем интервью Стив Молленкопф заявил, что его компания нацелена на плодотворную работу совместно с Apple.

Топ-менеджер не раскрыл все подробности соглашения, он лишь намекнул на совместный проект между компаниями. Для осуществления проекта Qualcomm уже привлекла несколько инженеров и разработчиков. Он подтвердил, что компании заинтересованы в долгосрочном партнерстве и развитии новейших технологий. По словам Молленкопфа, его команде нравится работать с Apple.





Несмотря на неясность, эксперты уверены, что совместный проект будет направлен на создание смартфона для 5G. Предполагается, что Apple стала инициатором подписания сторонами мирового соглашения, согласно документу Qualcomm должен выплатить Apple определенную сумма, речь идет о от $10 до $16 миллиардов.

Стороны смогут заработать намного больше, если проект реализуется и Apple выпустит iPhone с 5G-модемом. Так, Qualcomm укрепит свое звание производителя инновационных чипсетов, а Apple увеличит свою долю на мобильном рынке, что весьма актуально для американской компании.





По словам аналитиков, этот проект будет реализован не ранее 2020 г. и iPhone с 5G-модемом появится с задержкой, так как Apple не станет выпускать в продажу сырой продукт. Разработчик айфонов решил взять дополнительное время для адаптации комплектующих Qualcomm с аппаратным обеспечением айфонов.