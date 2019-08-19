Смартфон Vivo iQOO Pro 5G ожидает своего анонса

Новый телефон будет использовать процессор SoC Snapdragon 855 Plus и модем 5G. Производитель оценил этот смартфон в $640. Его представят уже на следующей неделе.





Как сообщают источники, следующий год ознаменуется лидерством смартфонов, которые будет оснащены модемами 5G. Такие устройства станут массовыми, и будет наблюдаться тенденция снижения стоимости смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения.

Напомним, уже в продаже появились несколько смартфонов с модемами 5G – это Samsung Galaxy S10 5G он оценен в 1250 евро, Huawei Mate 20 X 5G в $880. Последующие телефоны с поддержкой 5G будут более доступными. На данный момент лидером по продажам смартфонов с 5G является Китай, где уже идут активные продажи таких мобильных устройств.

Характеристики смартфона Vivo iQOO Pro 5G: аккумулятор 4300 мАч, 8 ГБ ОЗУ/128 ГБ флэш-памяти, UFS 3.0 и др. Все данные говорят о том, что Vivo iQOO Pro 5G имеет статус флагманского устройства. Южнокорейская Samsung готов представить также свой новый флагман Galaxy A90 5G, он будет стоить примерно столько же, как Vivo iQOO Pro 5G.