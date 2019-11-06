Выпущено новое обновление для Huawei P20 Lite

Эта модель уже является действующей более полутора лет, несмотря на несколько анонсов других смартфонов, аппарат Huawei P20 Lite до сих пор остается одним из самых популярных устройств среднего сегмента.



Huawei постоянно предоставляет обновление для своих действующих телефонов. Обновление EMUI 10 для модели P20 Lite работает на базе Android 9 Pie. Данное программное обеспечение получил номер ANE-LX1 9.1.0.288 (C432E6R1P7), а размер файла составляет 227 МБ.

Основные особенности смартфона Huawei P20 Lite: 5,84-дюймовый Full HD + ЖК-экран — 1080x2280 пикселей, процессор Kirin 659, графика MaliT830-MP2, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенная память, расширяемый объем памяти до 256 ГБ с microSD, поддержка двух SIM-карт, камера 16 и 2 Мп, фронтальная камера 16 Мп.

В комплектации есть датчик отпечатков, аккумулятор 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и поддержка сервисов 4G VoLTE, WiFi, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС, NFC и USB Type-C. Размеры телефона: 148,6х71,2х7,4 мм и вес — 145 г.



