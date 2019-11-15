Что такое NFC в смартфонах Honor

15.11.2019 00:06 Суровцев Максим Клуб: Huawei
ТЕГИ

Современные телефоны обладают большим количеством функций, облегчающих жизнь их владельцев. В этой статье вы узнаете, что такое NFC в смартфонах Honor . Данная функция с каждым днем становится все более актуальной, поэтому стоит рассказать о ее возможностях и как правильно настроить этот мобильный сервис. 


Функция NFC: что это и зачем нужна 

Near Field Communication (NFC), в переводе на русский означает — коммуникация ближнего поля. Это технология передачи беспроводной связи на близком расстоянии в пределах 5 – 10 сантиметров. В смартфонах данную технологию осуществляет специальный чип с антенной. NFC-чип  представляет собой компактную плоскую микросхему, которая устанавливается в мобильное устройство.  

Преимущества: 

  • обеспечивает обмен данными с другими девайсами; 
  • небольшие размеры; 
  • минимальное энергопотребление; 
  • невысокая цена; 
  • время установки соединения менее 1 секунды. 

Благодаря компактным размерам и низкому энергопотреблению НФЦ-модуль активно применяется в небольших гаджетах, таких, как мобильные телефоны. Антенна модуля, как правило, устанавливается на крышке аккумуляторного отсека или внутренней стороне задней поверхности аппарата, в случае если батарея съемная. 

С помощью Near Field Communication можно: 

  • осуществлять бесконтактную оплату покупок; 
  • считывать метки; 
  • передавать файлы между двумя устройствами. 

Наибольшее распространение данная технология получила в бесконтактной оплате, так как для передачи файлов скорость слишком маленькая. NFC в телефоне Honor  избавит его владельца от постоянного ношения с собой банковских карт. Все платежные операции можно будет проводить через смартфон. Для этого потребуется привязать карту к устройству.  

В каких моделях Хонор работает 

На данный момент НФС есть в следующих моделях телефонов Хонор: 

  • 6X, 6 Plus; 
  • 7C; 
  • 8, 8A, 8X, 8 Pro; 
  • 9, 9 Lite; 
  • 10, 10i, 10 Lite, 10 GT; 
  • V10; 
  • 20, 20 Pro, 20 Lite; 
  • View 20; 
  • Play; 
  • Magic. 

Как настроить работу Google Pay 

Прежде, чем включить Гугл Пэй , следует убедиться, установлено ли данное приложение на устройство. Скачать его можно из Play Маркета. Если Google Pay уже установлен, то можно переходить к следующему пункту. А для тех, кто скачивает приложение впервые, порядок действий будет такой: 

  1. Найти в Play Маркет приложение и нажать кнопку «Установить». 
  2. Запустить Гугл Пэй. 
  3. Нажать кнопку «Начать». 
  4. Ознакомиться с условиями использования, пролистать текст до конца и нажать «Принять условия и продолжить». 


Далее будет необходимо подтвердить уже привязанную карту или ввести данные новой. Во втором случае необходимо: 

  1. Выбрать соответствующий пункт в меню. 
  2. Поднести карту к камере или ввести данные вручную. 
  3. Нажать кнопку «Продолжить». 
  4. Разрешить Google Pay доступ к данным о местоположении. 


Готово! Теперь можно совершать покупки на кассе через смартфон. 

Если Android выдает ошибку – советуем попробовать еще один способ настройки Google Pay на Huawei

Как включить NFC на телефоне 

Для совершения бесконтактной оплаты необходимо включить чип.  

  1. В настройках выбрать раздел «Подключение устройства». 
  2. Выбрать подраздел «NFC». 
  3. Перетащить ползунок в положение «Включено» (он будет подсвечен голубым цветом). 
  4. Выбрать платежное приложение по умолчанию Google Pay. 


Как пользоваться телефоном для оплаты 

Чтобы пользоваться Honor как средством платежа необходимо: 

  1. Поднести его к платежному терминалу. 
  2. Ожидать появления на дисплее уведомления о проведенной транзакции. 
  3. Забрать чек у кассира. 

Чтобы операция прошла успешно, смартфон должен находиться на расстоянии не более 10 сантиметров от платежного терминала на протяжении нескольких секунд. 

Как отключить 

Для отключения необходимо выполнить следующие действия: 

  1. Выбрать соответствующий пункт в «Подключение устройства» настроек. 
  2. Перетащить ползунок в положение «Выключено». 

Готово. Теперь данный мобильный сервис отключен и не будет тратить ресурсы аккумулятора. 

Примечание: представленный раннее список поддерживаемых устройств со временем будет увеличиваться, так как все большее количество смартфонов получают модуль для бесконтактной оплаты. Если интересующего вас устройства нет в данном списке, то проверить наличие модуля можно на официальном сайте производителя в технических характеристиках модели или с помощью специальных приложений с Google Play (об этом способе написано в статье сайта Huawei Insider). 

Как стало понятно из данной статьи, настройка NFC на смартфонах Хонор выполняется в несколько простых действий и не занимает много времени. Наличие данной функции для современного человека очень актуально, так как позволяет значительно экономить время и упрощает жизнь. Заранее подготовившись и введя все необходимые данные, человек сможет совершать оплату в одно касание, не тратя время на кассе. К тому же это избавляет его отношения с собой банковских карт. Теперь все они могут хранится в одном устройстве, что, согласитесь, очень удобно.  

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