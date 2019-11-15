Современные телефоны обладают большим количеством функций, облегчающих жизнь их владельцев. В этой статье вы узнаете, что такое NFC в смартфонах Honor . Данная функция с каждым днем становится все более актуальной, поэтому стоит рассказать о ее возможностях и как правильно настроить этот мобильный сервис.





Функция NFC: что это и зачем нужна



Near Field Communication (NFC), в переводе на русский означает — коммуникация ближнего поля. Это технология передачи беспроводной связи на близком расстоянии в пределах 5 – 10 сантиметров. В смартфонах данную технологию осуществляет специальный чип с антенной. NFC-чип представляет собой компактную плоскую микросхему, которая устанавливается в мобильное устройство.



Преимущества:



обеспечивает обмен данными с другими девайсами;



небольшие размеры;



минимальное энергопотребление;



невысокая цена;



время установки соединения менее 1 секунды.



Благодаря компактным размерам и низкому энергопотреблению НФЦ-модуль активно применяется в небольших гаджетах, таких, как мобильные телефоны. Антенна модуля, как правило, устанавливается на крышке аккумуляторного отсека или внутренней стороне задней поверхности аппарата, в случае если батарея съемная.



С помощью Near Field Communication можно:



осуществлять бесконтактную оплату покупок;



считывать метки;



передавать файлы между двумя устройствами.



Наибольшее распространение данная технология получила в бесконтактной оплате, так как для передачи файлов скорость слишком маленькая. NFC в телефоне Honor избавит его владельца от постоянного ношения с собой банковских карт. Все платежные операции можно будет проводить через смартфон. Для этого потребуется привязать карту к устройству.



В каких моделях Хонор работает

На данный момент НФС есть в следующих моделях телефонов Хонор:



6X, 6 Plus;



7C;



8, 8A, 8X, 8 Pro;



9, 9 Lite;



10, 10i, 10 Lite, 10 GT;



V10;



20, 20 Pro, 20 Lite;



View 20;



Play;



Magic.



Как настроить работу Google Pay

Прежде, чем включить Гугл Пэй , следует убедиться, установлено ли данное приложение на устройство. Скачать его можно из Play Маркета. Если Google Pay уже установлен, то можно переходить к следующему пункту. А для тех, кто скачивает приложение впервые, порядок действий будет такой:



Найти в Play Маркет приложение и нажать кнопку «Установить».

Запустить Гугл Пэй.

Нажать кнопку «Начать».

Ознакомиться с условиями использования, пролистать текст до конца и нажать «Принять условия и продолжить».







Далее будет необходимо подтвердить уже привязанную карту или ввести данные новой. Во втором случае необходимо:



Выбрать соответствующий пункт в меню.

Поднести карту к камере или ввести данные вручную.

Нажать кнопку «Продолжить».

Разрешить Google Pay доступ к данным о местоположении.







Готово! Теперь можно совершать покупки на кассе через смартфон.



Если Android выдает ошибку – советуем попробовать еще один способ настройки Google Pay на Huawei.



Как включить NFC на телефоне

Для совершения бесконтактной оплаты необходимо включить чип.



В настройках выбрать раздел «Подключение устройства».

Выбрать подраздел «NFC».

Перетащить ползунок в положение «Включено» (он будет подсвечен голубым цветом).

Выбрать платежное приложение по умолчанию Google Pay.







Как пользоваться телефоном для оплаты

Чтобы пользоваться Honor как средством платежа необходимо:



Поднести его к платежному терминалу.

Ожидать появления на дисплее уведомления о проведенной транзакции.

Забрать чек у кассира.



Чтобы операция прошла успешно, смартфон должен находиться на расстоянии не более 10 сантиметров от платежного терминала на протяжении нескольких секунд.



Как отключить

Для отключения необходимо выполнить следующие действия:



Выбрать соответствующий пункт в «Подключение устройства» настроек.

Перетащить ползунок в положение «Выключено».



Готово. Теперь данный мобильный сервис отключен и не будет тратить ресурсы аккумулятора.



Примечание: представленный раннее список поддерживаемых устройств со временем будет увеличиваться, так как все большее количество смартфонов получают модуль для бесконтактной оплаты. Если интересующего вас устройства нет в данном списке, то проверить наличие модуля можно на официальном сайте производителя в технических характеристиках модели или с помощью специальных приложений с Google Play (об этом способе написано в статье сайта Huawei Insider).



Как стало понятно из данной статьи, настройка NFC на смартфонах Хонор выполняется в несколько простых действий и не занимает много времени. Наличие данной функции для современного человека очень актуально, так как позволяет значительно экономить время и упрощает жизнь. Заранее подготовившись и введя все необходимые данные, человек сможет совершать оплату в одно касание, не тратя время на кассе. К тому же это избавляет его отношения с собой банковских карт. Теперь все они могут хранится в одном устройстве, что, согласитесь, очень удобно.