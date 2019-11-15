Современные телефоны обладают большим количеством функций, облегчающих жизнь их владельцев. В этой статье вы узнаете, что такое NFC в смартфонах Honor . Данная функция с каждым днем становится все более актуальной, поэтому стоит рассказать о ее возможностях и как правильно настроить этот мобильный сервис.
Функция NFC: что это и зачем нужна
Near Field Communication (NFC), в переводе на русский означает — коммуникация ближнего поля. Это технология передачи беспроводной связи на близком расстоянии в пределах 5 – 10 сантиметров. В смартфонах данную технологию осуществляет специальный чип с антенной. NFC-чип представляет собой компактную плоскую микросхему, которая устанавливается в мобильное устройство.
Преимущества:
- обеспечивает обмен данными с другими девайсами;
- небольшие размеры;
- минимальное энергопотребление;
- невысокая цена;
- время установки соединения менее 1 секунды.
Благодаря компактным размерам и низкому энергопотреблению НФЦ-модуль активно применяется в небольших гаджетах, таких, как мобильные телефоны. Антенна модуля, как правило, устанавливается на крышке аккумуляторного отсека или внутренней стороне задней поверхности аппарата, в случае если батарея съемная.
С помощью Near Field Communication можно:
- осуществлять бесконтактную оплату покупок;
- считывать метки;
- передавать файлы между двумя устройствами.
Наибольшее распространение данная технология получила в бесконтактной оплате, так как для передачи файлов скорость слишком маленькая. NFC в телефоне Honor избавит его владельца от постоянного ношения с собой банковских карт. Все платежные операции можно будет проводить через смартфон. Для этого потребуется привязать карту к устройству.
В каких моделях Хонор работает
На данный момент НФС есть в следующих моделях телефонов Хонор:
- 6X, 6 Plus;
- 7C;
- 8, 8A, 8X, 8 Pro;
- 9, 9 Lite;
- 10, 10i, 10 Lite, 10 GT;
- V10;
- 20, 20 Pro, 20 Lite;
- View 20;
- Play;
- Magic.
Как настроить работу Google Pay
Прежде, чем включить Гугл Пэй , следует убедиться, установлено ли данное приложение на устройство. Скачать его можно из Play Маркета. Если Google Pay уже установлен, то можно переходить к следующему пункту. А для тех, кто скачивает приложение впервые, порядок действий будет такой:
- Найти в Play Маркет приложение и нажать кнопку «Установить».
- Запустить Гугл Пэй.
- Нажать кнопку «Начать».
- Ознакомиться с условиями использования, пролистать текст до конца и нажать «Принять условия и продолжить».
Далее будет необходимо подтвердить уже привязанную карту или ввести данные новой. Во втором случае необходимо:
- Выбрать соответствующий пункт в меню.
- Поднести карту к камере или ввести данные вручную.
- Нажать кнопку «Продолжить».
- Разрешить Google Pay доступ к данным о местоположении.
Готово! Теперь можно совершать покупки на кассе через смартфон.
Если Android выдает ошибку – советуем попробовать еще один способ настройки Google Pay на Huawei.
Как включить NFC на телефоне
Для совершения бесконтактной оплаты необходимо включить чип.
- В настройках выбрать раздел «Подключение устройства».
- Выбрать подраздел «NFC».
- Перетащить ползунок в положение «Включено» (он будет подсвечен голубым цветом).
- Выбрать платежное приложение по умолчанию Google Pay.
Как пользоваться телефоном для оплаты
Чтобы пользоваться Honor как средством платежа необходимо:
- Поднести его к платежному терминалу.
- Ожидать появления на дисплее уведомления о проведенной транзакции.
- Забрать чек у кассира.
Чтобы операция прошла успешно, смартфон должен находиться на расстоянии не более 10 сантиметров от платежного терминала на протяжении нескольких секунд.
Как отключить
Для отключения необходимо выполнить следующие действия:
- Выбрать соответствующий пункт в «Подключение устройства» настроек.
- Перетащить ползунок в положение «Выключено».
Готово. Теперь данный мобильный сервис отключен и не будет тратить ресурсы аккумулятора.
Примечание: представленный раннее список поддерживаемых устройств со временем будет увеличиваться, так как все большее количество смартфонов получают модуль для бесконтактной оплаты. Если интересующего вас устройства нет в данном списке, то проверить наличие модуля можно на официальном сайте производителя в технических характеристиках модели или с помощью специальных приложений с Google Play (об этом способе написано в статье сайта Huawei Insider).
Как стало понятно из данной статьи, настройка NFC на смартфонах Хонор выполняется в несколько простых действий и не занимает много времени. Наличие данной функции для современного человека очень актуально, так как позволяет значительно экономить время и упрощает жизнь. Заранее подготовившись и введя все необходимые данные, человек сможет совершать оплату в одно касание, не тратя время на кассе. К тому же это избавляет его отношения с собой банковских карт. Теперь все они могут хранится в одном устройстве, что, согласитесь, очень удобно.