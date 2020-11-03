Список и типы транспортных средств в Cyberpunk 2077

В Cyberpunk 2077, в то время как игроки будут ходить и бегать по углам и ночным клубам ночного города, есть также тонны различных транспортных средств, которые игроки могут использовать, чтобы передвигаться. Однако не все средства передвижения сделаны равными и есть различные типы, которые различаются и все имеют преимущества и недостатки. Вот список известных транспортных средств и типов транспортных средств в Cyberpunk 2077.

Бюджетные тачки в Cyberpunk 2077

С такими производителями, как Archer, Makigai и Thorton, автомобили эконом-класса не созданы для того, чтобы быть впечатляющими. Это дешевые драндулеты, которые доставят вас из пункта А в пункт Б, не прожигая дыру в вашем цифровом кошельке.



Представительский класс авто в Cyberpunk 2077





Разработанные Chevillon и Villefort, представительские автомобили — это роскошный транспорт с комфортабельными интерьерами и гладкой отделкой. Надеюсь, у вас есть много наличных денег!



Грузовики и траки в Cyberpunk 2077





Построенные Kaukaz и Militech, тяжелые транспортные средства — титанические звери с почти броневым покрытием и мощными двигателями. Они могут не впечатлять стилем, но они продолжат двигаться даже после десятков столкновений.



Спорткары Cyberpunk 2077





Благодаря таким дизайнерам, как Mizutani и Quadra, спортивные автомобили имеют чрезвычайно заряженные двигатели и легко настраиваются. Если вам нужно что-то для дорог в Пустошах или для того, чтобы покрасоваться в Night City, вы не будете разочарованы.

Гиперкары Cyberpunk 2077





Эррера и Рейфилд выпускают гиперкары, которые имеют первоклассное броневое покрытие и высокотехнологичные функции, не встречающиеся больше нигде. Но они невероятно дорогие.

Темное будущее и сладкие покатушки

Независимо от того, какие транспортные средства вы выберете в Cyberpunk 2077, есть множество вариантов уклонения от длинного списка банд. Будет интересно посмотреть, как далеко заходит кастомизация автомобилей и сколько автомобилей игроки могут владеть одновременно.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года для Xbox One, PS4, PC и Stadia. Обновление следующего поколения появится на Xbox Series X, Xbox Series S и PS5 когда-то в 2021 году.