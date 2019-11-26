Стала известна цена смартфона Honor V30

Китайский производитель специально выделил суббренд от компании Huawei. Новый производитель Honor должен был создавать телефоны с флагманскими функциями по недорогой цене. Однако ожидаемая новинка Honor V30 не получилась доступной моделью с приемлемой ценой.





Хотя именно этот Honor стал флагманом нового поколения. Один из самых продвинутых телефонов суббренда получился довольно амбициозным. Поэтому и цена на Honor V30 такая высокая. Согласно утечке, новый телефон будет стоить около 4999 юаней, а на мировой рынок он выпускается по цене 710 долларов или 640 евро.

На стоимость телефона, возможно, повлияло то, что в комплектации аппарата могут появиться процессор Kirin 990 и модуль 5G. Напомним, в Китае на данный момент уже есть смартфоны с 5G стоимостью 500 долларов. В их числе есть и такие модели, как Vivo IQOO 5G и Xiaomi Mi 9 Pro 5G, которые оснащены процессором Snapdragon 855+.

Смартфон Honor V30 будет оснащен инновационной камерой «Matrix» с опцией разделения переднего и заднего фонов. Также оптические возможности камеры позволяют 2D-изображение форматировать в 3D-формат. Производители в своей рекламе продемонстрировали этот эффект с изображением Моны Лизы.



