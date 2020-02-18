Honor V30 Pro ожидается на международном рынке

Суббренд Huawei решил пересмотреть цены на свои флагманские телефона Honor V30 и V30 Pro, пока эти смартфоны не доступны для пользователей вне Китая. Этот аппарат является самым грозным конкурентом ещё одного хита – смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.





Напомним, в понедельник в Китае стартовали продажи флагманского аппарата Xiaomi Mi 10 Pro. Именно поэтому специалисты связывают эти продажи с пересмотром ценовой политики со стороны производителей Honor V30 Pro. Сегодня Honor V30 Pro с 8 / 128 ГБ можно купить за $514, а продажи стартовали в декабре с $557. Возможности новинки очень высоко оцениваются экспертами, так в лабораториях DxOMark прошли успешные испытания Honor V30 Pro. Смартфон лишь незначительно уступил Xiaomi Mi 10 Pro и Huawei Mate 30 Pro 5G. На европейском рынке смартфон будет продаваться под именем Honor View 30.

Кстати, Honor выпустит этот свой смартфон без поддержки сервисов Google. Это будет первый смартфон в Европе без этих приложений. Honor View 30 появится в продаже уже на следующей неделе. Из-за коронавируса презентации новинки пройдет в режиме онлайн-трансляции. На презентации будут анонсированы новинки сразу от двух брендов. Однако Honor View 30 будет главной фишкой всего мероприятия.

Вместо сервисов Google в смартфонах можно будет использовать авторские мобильные сервисы Huawei (HMS), которые уже используются на флагманской серии Huawei Mate 30. В коллекции HMS есть фирменный магазин приложений Huawei AppGallery, Huawei Браузер и Huawei Видео.

Аналитики говорят, что, если не состоится примирение между США и Китаем, то китайской компании Huawei станет тяжело предлагать свои смартфоны за пределами страны. Нет гарантии того, что ситуация с серией смартфонов Mate 30 не повторится с телефонами Honor V30.





Технические характеристики Honor V30 и V30 Pro: 6,57-дюймовый ЖК-экран Full HD + — 2400Х1080 пикселей, экран выполнен из гнутого стекла 2,5D, процессоры Kirin 990 и Kirin 990 5G.

Объём памяти: 6 ГБ / 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти (V30), 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ / 256 ГБ памяти (V30 Pro). Поддержка интерфейсов Magic UI 3.0.1 и Android 10, а также двух сим-карт. Аккумуляторы в V30 — 4200 мАч и в V30 Pro — 4100 мАч с опцией сверхбыстрой зарядки 40 Вт и беспроводной зарядкой 27 Вт.

Камеры базовой модели 40, 8 и 8-мегапиксельные со светодиодной вспышкой, а также имеется 32 фронтальная камера. Используются боковой датчик отпечатков пальцев и USB Type-C Аудио вход.