НТС готовит выпуск нового смартфона HTC U19e

Наконец, тайваньская компания создала свой долгожданный новый смартфон. НТС не часто балует своих преданных поклонников новинками. Экс-лидер рынка смартфонов сегодня не имеет шансы войти в клуб крупнейших производителей флагманов.



Иинсайдер Мукул Шарма уже завоевал авторитет в сети в качестве достоверного источника. Из Индии вновь поступают подробности смартфона HTC U19e, который дебютирует уже сегодня. Мукул Шарма свою новость сопроводил следующим комментарием: «HTC придумала новое устройство под названием HTC U19e». Он также опубликовал характеристики грядущего смартфона.

Характеристики смартфона HTC U19e могу показаться весьма скромными на фоне появляющихся китайских недорогих флагманских аппаратов: 6-дюймовый дисплей, платформа Snapdragon 710, 6/128 ГБ, аккумулятор 3930 мАч, адаптеры для поддержки сервисов NFC и Bluetooth, датчик отпечатков пальцев и разъём USB-C.

Модель U19e получает основную камеру с телеобъективом, сдвоенными датчиками 24 и 2 Мп, фронтальная камера тоже сдвоенная и получала датчики 12 и 20 Мп и объектив с диафрагмой F/1,8.

Смартфон будет иметь супер качественный звук, так как в системе будет использоваться фирменная технология HTC BoomSound HiFi.

Однако инсайдер не смог уточнить цену новой модели, пока о стоимости аппарата данные не появились.



